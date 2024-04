Vaccarezza a Varazze per Santa Caterina: “Festa sentita, l’amministrazione vigili sui tentativi di sminuire il significato della celebrazione”

Varazze. Anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza partecipa alle celebrazioni di Santa Caterina da Siena a Varazze.

“Santa Caterina da Siena, dottore della Chiesa, con una storia che si estende per oltre seicento anni – ricorda il vice capogruppo di Forza ITalia – Oggi la devozione, la fede, i valori cristiani, la storia, si fondono per dare vita all’atmosfera speciale che pervade tutta la città. Una festa molto sentita dalla comunità, ma anche da chi a Varazze trascorre le vacanze, ed è rimasto legato alla città. La tradizione di Santa Caterina anche quest’anno ha avuto il meritato successo”.

“Un plauso alle Confraternite, a chi ha lavorato in funzione di questa giornata. Auspico che l’amministrazione comunale vigili ed operi sempre con la serietà che gli deve essere propria, stroncando sul nascere beceri tentativi di sminuire il profondo significato spirituale di questa solenne celebrazione, come purtroppo è avvenuto in questi ultimi giorni”.