Vacanze austriache nella splendida valle di Defereggen

Siamo ormai a primavera inoltrata e il clima si sta facendo sempre più piacevole ed è il momento ideale per programmare una vacanza che ci permetta di staccare dalla solita routine quotidiana fatta di impegni casalinghi, di lavoro o di studio.

Un’ottima idea potrebbe essere quella di una rilassante e allo stesso tempo attiva vacanza alpina, circondati da panorami incantevoli e suggestivi. La scelta perfetta potrebbe essere, per esempio, quella di prenotare per tempo un soggiorno presso lo splendido hotel Jesacherhof con SPA in Austria, per essere del tutto precisi nel piccolo, ma affascinante borgo montano St. Jakob in Defereggen, nella valle di Defereggen (o Defereggental se si usa la dicitura tedesca), immersa nel Parco Nazionale Alti Tauri e considerata come una delle valli più incontaminate dell’intero arco alpino.

Il suggerimento dell’hotel Jesacherhof non è casuale; è infatti una struttura 4 stelle superior ideale per qualsiasi tipo di turista: single, famiglie, gruppi di amici, coppie in cerca di un soggiorno romantico ecc.

I servizi offerti dalla struttura sono di altissimo livello qualitativo: camere ampie e accoglienti, SPA resort, zone per il relax, trattamenti benessere, area vital, cucina gourmet, programmi di attività per adulti e bambini e tanto altro ancora.

Le meraviglie della Defereggental

La Defereggental e il Parco Nazionale Alti Tauri sono il massimo che gli amanti della natura possono chiedere. Sono infatti particolarmente numerose le attrazioni naturali.

Il Parco Nazionale Alti Tauri è il più esteso di tutta l’Europa Centrale ed è al suo interno che si trovano le vette più alte del territorio austriaco, il mitico Grossglockner con i suoi 3.798 m e il Grossvenediger, alto 3.666 m.

Attrazione imperdibile del parco sono le Krimmler Wasserfälle, le cascate di Krimml, le più alte dell’Austria (380 m). Sono meravigliose anche le cascate Umbalfälle, che possono essere ammirate seguendo uno splendido sentiero panoramico. Lo stesso può dirsi delle cascate Stallerbach, che possono essere raggiunte seguendo il sentiero avventura acquatico St. Jakob in Defereggen che porta a una grande piattaforma panoramica che si trova proprio sopra la cascata.

A St. Jakob, peraltro, si trova un interessantissimo museo acquatico chiamato Haus des Wassers, dove si possono seguire corsi di formazione ambientali incentrati però sul divertimento. Numerosi i programmi che vengono offerti ai turisti nei mesi di luglio e agosto.

Chi ama camminare sicuramente apprezzerà la bellissima escursione nel Parco Nazionale Innergschlöss, uno splendido fondovalle delle Alpi Orientali.

Nel Parco Nazionale vi sono poi ben tre centri visite, uno a Matrei in Osttirol, uno a Mallnitz (il centro BIOS) che illustra bellissimi monumenti naturali, e uno a Mittersill che offre al visitatore un viaggio in un mondo virtuale.

Non mancano poi le possibilità di organizzare escursioni; la rete di sentieri del Parco Nazionale Alti Tauri è particolarmente estesa e comprende anche interessanti sentieri tematici.

Vi sono inoltre numerose opportunità anche per coloro che prediligono la MTB; esistono per esempio diversi giri ad anello che partono proprio da St. Jakob in Defereggen.

Non possono infine mancare le visite agli altri centri della valle, vale a dire St. Veit e Hopfgarten.