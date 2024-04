Tutele per la nautica da diporto, Bozzano: “Pesca sportiva attrattiva turistica per la Liguria”

Liguria. Il consigliere regionale Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) ha presentato una interpellanza in cui ha chiesto alla giunta quali iniziative siano state prese a tutela della piccola nautica da diporto e se l’argomento sia già stato portato nella Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni manifestando le perplessità che il recente provvedimento ha sollevato tra gli appassionati e in tutto il settore. Il consigliere ha ricordato che il Masaf il 30 gennaio 2024 ha decretato restrizioni sull’utilizzo della pesca con il palamito.

“Con un’interpellanza presentata in Consiglio regionale, ho chiesto a Regione Liguria quali iniziative siano state già intraprese a tutela della piccola nautica da diporto, e se il delicato argomento sia già stato portato nell’ambito della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni” ha detto Bozzano.

“L’atto ha avuto l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul recente provvedimento ministeriale e sulle conseguenze catastrofiche che avrà sulla nostra piccola nautica da diporto. Le nuove disposizioni in materia di pesca sportiva, entrate in vigore con un decreto firmato dal Ministro Lollobrigida, rischiano infatti di cancellare la nostra tradizione marinara e le attività ad essa legate, oltre a determinare danni economici rilevanti al settore turistico. Non possiamo permetterlo!”.

“Ringrazio il Consigliere regionale Bozzano e il consigliere Mai per aver messo in luce l’attenzione della Regione Liguria sulla pesca sportiva e ricreativa col palangaro – ha risposto in aula il vicepresidente Alessandro Piana, delegato alla Pesca – A seguito dell’ultimo provvedimento del MASAF, abbiamo già provveduto con nota a richiedere l’inserimento di questo tema centrale nella CPA (Commissione Politiche Agricole), in modo da condividere questo stato di criticità con i colleghi e proporre un’interlocuzione specifica col Ministro. Infatti, pur condividendo l’intenzione del MASAF di tutela della pesca professionistica nel nostro Paese che nella nostra regione coinvolge migliaia di pescatori, non possiamo non tenere conto di altrettante migliaia di pescatori dilettantistici che si vedono limitati, se non proprio annullati, dalle forti restrizioni del provvedimento ministeriale. Per questo, nel rispetto delle prerogative dello Stato, ritengo debba essere oggetto di una ulteriore riflessione per le istanze del mondo della pesca dilettantistica”.

“All’assessore Piana va il mio ringraziamento e quello dei tantissimi appassionati per l’attenzione che sta garantendo al tema, certo che l’impegno a difesa della nostra pesca sportiva non perderà di vigore” conclude Bozzano.

L’assessore alla pesca Alessandro Piana ha ricordato che la competenza esclusiva in materia è dello Stato e ha annunciato di avere richiesto il 15 marzo al coordinatore della Conferenza delle Regioni di inserire l’argomento nella prima riunione utile come argomento all’ordine del giorno in modo da condividere con le altre Regioni il tema e avere una interlocuzione diretta con il ministero competente.