Turismo, la Regione investe 300mila euro per l’Expo di Osaka 2025

Liguria. La Regione Liguria investe 300mila euro per partecipare all’Expo di Osaka nel 2025, come partner del Padiglione Italia. La notizia è riportata dall’Agenzia Dire. Il governatore Giovanni Toti aveva annunciato la presenza a inizio mese, intervenuto da remoto all’evento “Selecting Italy” della Conferenza delle Regioni.

Ora la conferma arriva con una delibera di giunta dello scorso 18 aprile, proposta dall’assessore allo Sviluppo economico, Alessio Piana, che stanzia le risorse necessarie: 210.000 euro con fondi Por-Fesr dedicati all’internazionalizzazione e 90.000 euro dal bilancio regionale. A seguire la partita sarà Liguria International. L’Expo avrà luogo in Giappone dal 13 aprile al 13 ottobre del prossimo anno e sarà dedicata a “Progettare la società del futuro per le nostre vite”.

La partecipazione italiana, gestita dal commissario Mario Andrea Vattani, sarà declinata attorno al tema “L’arte rigenera la vita”. Secondo quanto risulta all’agenzia Dire, la Liguria, che aveva già partecipato a Expo Dubai a cavallo tra il 2021 e il 2022, ha scelto di partecipare con il pacchetto “base”.

Questo consentirà di proiettare un video immersivo di due minuti all’interno del Padiglione Italia, per circa 15 volte al giorno, in tutti i giorni della manifestazione, con il quale verranno raccontati paesaggi e peculiarità della vita in Liguria. Non solo. Nel corso della settimana dedicata alla regione, la Liguria potrà occupare l’area espositiva ad hoc che sarà allestita con una mostra di opere d’arte, manufatti e tradizioni che richiamino la storia, l’identità e la bellezza del territorio.

Inoltre, potrà fornire un’opera d’arte da collocare nel Giardino del Padiglione Italia. In quella stessa settimana, poi, non mancherà il menù tradizionale nel ristorante del padiglione italiano, nonché la possibilità di organizzare una performance artistica.