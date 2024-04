Turismo e riqualificazione ex ortofrutticola, il sindaco Tomatis: “Albenga cresce”

Albenga. “È sempre un’emozione constatare la grande affluenza di visitatori e turisti che continuano a scegliere Albenga come meta dove trascorrere le loro vacanze e i loro weekend. Lo scorso fine settimana, grazie anche al favore del clima primaverile ed a una straordinaria edizione di Fior d’Albenga, la nostra città è stata piacevolmente invasa da centinaia di turisti. Dal nostro stupendo centro storico alla zona mare la presenza di persone interessate alla nostra magica Albenga ha rappresentato il “mood” del week-end. E questo ormai rappresenta la regola”. Lo dichiara il primo cittadino di Albenga e candidato sindaco Riccardo Tomatis.

“Come amministrazione, infatti, abbiamo deciso di investire nel turismo e lo abbiamo fatto anche grazie alla collaborazione degli sponsor che hanno contribuito concretamente e sostanzialmente al finanziamento degli eventi di tutta la stagione turistica. I risultati sono ben espressi dai dati turistici che vedono Albenga crescere costantemente in termini di presenze. Nel 2023, proprio mentre alcune città limitrofe registravano una flessione, la nostra si confermava meta ambita da un turismo sempre più ambizioso e consapevole – spiega -. Grazie al lavoro di concerto con imprenditori, istituzioni, sponsor Albenga può annoverarsi ormai come un vero e proprio fiore all’occhiello del ponente ligure. Non dobbiamo dimenticare che il turismo genera un indotto ad ampio spettro dal punto di vista economico, culturale e sociale. Andare avanti lungo il percorso che abbiamo intrapreso moltiplicherà ulteriormente le ricadute positive su tutta la città”.

Aggiunge Tomatis: “Riqualificazione sostenibile e senza consumo di suolo significa rivitalizzare il territorio valorizzandone le peculiarità e le ricchezze. Noi abbiamo intrapreso, e continueremo a percorrere, questo percorso che ha portato fino ad oggi risultati tangibili. Portiamo come esempio l’ex ortofrutticola. Sono in corso i lavori di recupero dell’edificio. Una parte del progetto è già stata realizzata ed è pronta all’uso. Il supermercato al piano terra è già stato inaugurato e funziona a pieno regime”.

“L’intervento edilizio sarà completato nei tempi/modi previsti e la società esecutrice verserà al Comune gli oneri di urbanizzazione, che saranno utilizzati per la riqualificazione dell’ex Cinema Astor. La trasformazione continua ed Albenga diventa sempre più bella e vivace”, conclude Tomatis.