Truffe online: rischi, pericoli e come difendersi, incontro con i carabinieri a Spotorno

Spotorno. Nell’ambito del progetto “Università del Golfo 2023-2024” è stato inserito anche un incontro di pubblica utilità con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui possibili rischi di truffe, raggiri, furti e rapine da parte di malintenzionati.

Durante l’incontro – sala convegni del Palace di Spotorno – il maggiore dei Carabinieri Salvatore Napoli suggerirà semplici regole di comportamento per evitare di finire nelle spire di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche mentre utilizziamo internet: social network (Facebook, Twitter ecc. ), home banking e altre tipologie di transazioni e operazioni online.

Le occasioni di potenziale pericolo sono ovunque e non solo gli anziani o i soggetti deboli sono le potenziali vittime (ma anche giovani, studenti, ecc.). Per ogni circostanza, verranno indicati i ‘trucchi’ messi in atto dai malintenzionati e le ‘risposte’ prudenziali da adottare.

Appuntamento, quindi, giovedì 18 aprile, alle ore 16.00.