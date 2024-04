Troppo stress sul lavoro, la Corte d’Appello condanna Asl2 a risarcire ex medico del Santa Corona

Savona/Pietra Ligure. “La Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, condanna l’Asl2 a savonese al pagamento a favore del dottor Giorgio Mario Cortassa dei seguenti importi: 4 mila euro a titolo di danno biologico e 14.983,14 euro a titolo di danno da usura per mancati riposi; il tutto oltre il maggior danno tra rivalutazione monetataria ed interessi legali dai singoli eventi illeciti al saldo. Compensa la metà delle spese di lite e condanna la Asl2 di Savona alla rifusione di metà delle spese di lite che liquida – per ciasun grado – in €. 1.500,00 oltre accessori di legge“. Questo è quanto deciso dalla Corte d’Appello di Genova il 5 marzo 2024.

Cortassa (che per oltre 30 anni ha prestato servizio al Santa Corona) aveva, appunto, deciso di appellare la sentenza del Tribunale di Savona che in precedenza aveva integralmente respinto il suo ricorso volto ad ottenere la condanna dell’ azienda sanitaria al pagamento dei seguenti importi : 28.927,00 euro più 15.435,00 euro a titolo di risarcimento del danno biologico (per postumi permanenti e invalidità temporanea) conseguente all’ insorgenza di una malattia psichiatrica da stress lavorativo; 39.764,70 euro a titolo di risarcimento del danno per lavoro usurante conseguente alla mancata fruizione di pause e riposi stabiliti dalla legge (artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 66 del 2003 emesso in attuazione delle direttive Europee 93/104/CE e 2000/34/CE); 387,62 euro mensili a titolo di incremento stipendiale per l’ incarico di Responsabile di struttura semplice ingiustificatamente revocatogli da luglio 2019.

Come si legge nella sentenza il Tribunale di Savona aveva rigettato tutte le richieste in quanto: “All’ esito dell’ indagine peritale affidata a due esperti psichiatri, era emerso che il dott. Cortassa non fosse affetto da alcuna malattia psichiatrica correlata ad uno stress lavorativo ma , al più, da un semplice disagio emotivo enfatizzato da quella che viene definita “nevrosi da indennizzo”.

“Ho lavorato dal 1987 al 2020 presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure – ci spiega Cortassa – poi ho deciso di smaltire ferie, permessi non goduti e di andare in pensione a dicembre del 2020. Sono entrato a Pietra Ligure quando il Santa Corona era un’eccezione a livello nazionale: uno dei pronto soccorso più all’avanguardia dell’epoca”.

“Dal 1994 vado spesso in missioni umanitarie, sono stato in Africa e in Venezuela. Ho sempre pensato che il mio sapere e la mia esperienza potessero essere di aiuto a persone meno fortunate. Ma con questo non ho mai tolto nulla al mio lavoro – ci tiene a precisare – nel 2012 sono tornato dalla missione in Tibet con l’idea di fermarmi fino alla pensione al Santa Corona”.

“Ma più passava il tempo e più mi rendevo conto che qualcosa non andava. Ho notato nel tempo il progressivo peggioramento delle condizioni lavorative del personale, in parte a causa della non osservanza di alcune norme di legge e contrattuali a tutela dei lavoratori: come ad esempio un turno di riposo di 11 ore consecutive oppure un turno di riposo di 12 ore dopo una notte. Soprattutto il contratto collettivo nazionale prevede che 3 ore e mezza alla settimana devono essere usate per attività non assistenziali (quindi formazione) e ciò non veniva riconosciuto”.

Cortassa ci racconta di aver deciso di rimettersi nelle mani della Corte d’Appello perché spesso le regole non vengono rispettare e di conseguenza molti bandi di concorso vanno deserti. Cortassa non ha dubbi: l’attuale grave carenza di personale medico e infermieristico (specialmente nei settori dell’emergenza) dipende anche dal fatto che non si rispettano le norme a tutela dei lavoratori e il lavoro diventa massacrante. Risultato? La gente se ne va nel privato.

“Ho iniziato a far presente la cosa alla direzione sanitaria prima a voce e poi tramite Pec ma non ho mai ricevuto nessun riscontro e così nel 2019 ho deciso di fare causa all’Asl 2 ma poi con il Covid siamo arrivati ad oggi, quattro anni e mezzo di battaglie – afferma il medico – nell’ultimo periodo lavorativo (dal 2018) mi sono dovuto mettere in malattia per una decina di giorni per sindrome depressiva e poco prima era stato ricoverato al pronto soccorso dopo un turno notturno perchè mi ero sentito male”.

“In quei mesi i medici specialistici mi avevano diagnosticato ansia, depressione, insonnia e altri disturbi psichiatrici che puntualmente sparivano quando andavo in missione. Ad esempio a fine 2018 sono partito per 10 mesi per l’Honduras e durante quel periodo tutti i miei problemi sono regrediti. Ciò dimostrava che soffrivo a livello mentale la cattiva organizzazione del pronto soccorso del Santa Corona e la mancata fruizione dei riposi, mentre durante le missioni umanitarie ho saputo adattarsi perfettamente a tutti i disagi e alle difficoltà che potevo incontrare nello svolgimento dei compiti”.

Dalla consulenza tecnica d’ufficio (CTU) è risultato che Cortassa per almeno 100 ore non ha potuto godere del riposo giornaliero di 11 ore consecutive e anche per almeno 106 ore non vi è stato un riposo di 12 ore dopo un turno notturno. Sempre secondo quanto riportato dai dati riportati dalla CTU si evidenzia che mancati riposi settimanali ammontano a 25 ore.

“Sono un sindacalista e come vice presidente della Federazione Italiana Medicina Emergenza Urgenza e Catastrofi ho voluto portare avanti questa causa perchè ci sia un segnale forte a livello nazionale. E’ inutile creare regole nuove se quelle che ci sono non vengono rispettate. Bisogna tutelare i lavoratori e io mi sento in dovere di farlo”.

“Ora partirò per l’Ucraina – conclude Cortassa – fino ai primi di marzo ero a Gaza, consiglio a tutti questo tipo di “volontariato” per svuotare corpo e mente”.

Ma la questione sembra non essere finita visto che l’Asl 2 ha presentato ricorso: “A seguito della sentenza, l’Azienda ha valutato sussistere gli estremi per ricorrere in Cassazione e allo scopo ha già incaricato legale esterno”.