Troppe assenze, rinviata la seduta del Consiglio regionale: “Ennesima mancanza di rispetto”

Liguria. Polemica in consiglio regionale. La seduta odierna – che il presidente Gianmarco Medusei aveva già posticipato alle 12.30 per facilitare la partecipazione al funerale di Franco Rocca, ex consigliere e sindaco di Zoagli – è stata rinviata di un’ora per mancanza del numero legale. All’ordine del giorno ci sono il testo unico in materia di commercio e una serie di mozioni e ordini del giorno, tra cui quello sulle associazioni antiabortiste nei consultori presentato da tutti i gruppi di opposizione.

La minoranza, notate le numerose assenze tra le fila del centrodestra, è uscita in massa dall’aula poco prima che iniziasse la seduta, facendo venire meno il numero legale. Solo due consiglieri avevano chiesto congedo dalla seduta, Angelo Vaccarezza e Alessandro Bozzano, rispettivamente di Forza Italia e Lista Toti. Ma, quando mancavano pochi minuti alle 13.00, mancavano ancora Lilli Lauro e Domenico Cianci (Lista Toti), Sandro Garibaldi (Lega) e il presidente Giovanni Toti, che nel computo vale come consigliere avendo diritto di voto. Così, con soli 13 consiglieri presenti anziché i 15 previsti, Medusei è stato costretto ad aprire la seduta per rinviarla immediatamente.

“È l’ennesima situazione in cui la maggioranza è allo sbando – attacca il capogruppo del Pd Luca Garibaldi -. Hanno rinviato il consiglio di due ore e non sono stati in grado di garantire la presenza per un provvedimento della giunta sul commercio. Già il consiglio viene usato solo per obliterare le proposte della giunta con un po’ di fastidio rispetto al dibattito, questo è indice di uno scarso rispetto delle istituzione”.

“Questo – aggiunge Gianni Pastorino di Linea Condivisa – fa il paio con l’atteggiamento dei capigruppo in commissione in cui spesso non abbiamo risposte sui provvedimenti presentati dalla giunta. Dopo due ore e mezza decisi autonomamente dal presidente, oggi il consiglio non riesce a partire coi numeri della maggioranza. Questo dà il senso della difficoltà in cui è la maggioranza in questa Regione”.

“È una continua mancanza di rispetto verso le istituzioni, ma oggi anche della maggioranza verso l’assessore – nota Fabio Tosi, capogruppo del M5s”. Oltre a questo c’è anche una mancanza di autorità e rispetto verso la presidenza consiglio. Il centrodestra fa vedere unito e pacifico alle inaugurazioni, ma in consiglio regionale si fa vedere spaccato e proprio i consiglieri non garantiscono maggioranza alla loro giunta

“Se si voleva si poteva tranquillamente rinviare la seduta – osserva Pippo Rossetti di Azione -. Ora chiediamo di poter lavorare le ore previste”.