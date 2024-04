Trincheri, Ciangherotti (FI): “Dimenticato dell’amministrazione. Presenza di letti a manovella nel 2024 assurda, impegno del cdx per sostituirli”

Albenga. “Nel corso degli ultimi dieci anni di amministrazioni di centrosinistra, con il Partito Democratico di Albenga che si è costantemente presentato come paladino della sanità territoriale, l’Istituto Domenico Trincheri è stato completamente dimenticato. La futura amministrazione comunale Podio sarà completamente diversa. Non solo sarà presente, fatto tanto banale quanto poco scontato negli ultimi anni, ma si impegnerà anche attivamente a migliorare la qualità dei servizi offerti, iniziando dalla sostituzione completa dei letti a manovella”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Secondo il capogruppo di Ingauno, “Forza Italia si impegnerà a essere vicina all’istituto Domenico Trincheri, proprio come lo è stata Rosy Guarnieri durante il suo mandato. A differenza dell’amministrazione Tomatis, non acquisteremo dieci letti elettrici per la struttura nell’ultimo mese di mandato solo per dimostrare un falso interesse, salvo poi dimenticarci della sua stessa esistenza”.

“Il nostro approccio e quello dell’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Podio sarà completamente diverso – conclude Ciangherotti -. Faremo il possibile per sostituire tutti i letti a manovella del Trincheri, che sono circa un centinaio. Un’assurdità nel 2024, che comporta disagi agli operatori, ai pazienti allettati, che non possono essere autonomi nei movimenti a letto, e ai familiari”.