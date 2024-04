Treni, potenziamento infrastrutturale del nodo di Genova: modifiche alla circolazione ferroviaria nel weekend

Liguria. Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale nell’ambito del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova per la realizzazione dei due nuovi binari tra Genova Principe e Brignole e per la realizzazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato di Genova Brignole.

Per consentire le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture Gruppo FS) la circolazione nel nodo subirà alcune modifiche, in particolare: tra Genova Voltri e Genova Nervi, circolazione sospesa tra Genova Brignole e Genova Principe dalle ore 22.00 di venerdì 12 aprile alle ore 4.00 di lunedì 15 aprile; linea sotterranea di Genova Piazza Principe non percorribile dalle 22.30 di venerdì 12 alle ore 4.00 di lunedì 15 aprile

Maggiori dettagli sui provvedimenti di circolazione sono consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.

DETTAGLI DELLE MODIFICHE CHE POTRANNO AVVENIRE PRIMA O DOPO L’ORARIO DI AVVIO DEI CANTIERI

Dalle ore 22.00 di venerdì 12 aprile alle ore 4.00 di lunedì 15 aprile 2024 alcuni treni del Regionale della relazione Genova – Torino e Novi Ligure/Arquata Scrivia – Genova Brignole sono cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Piazza Principe, alcuni collegamenti della relazione Milano/Acqui Terme/Arquata Scrivia – Genova Brignole e in circolazione da o per le linee costiere modificano l’orario anche con anticipi;

Sabato 13 aprile 2024, i treni Regionali da Genova Voltri a Genova Brignole/Genova Nervi e da Genova Nervi a Genova Brignole/Genova Voltri sono cancellati; l’Intercity 500 Genova Brignole– Torino PN anticipa l’orario a Genova Brignole;

Dalle ore 22.30 di venerdì 12 alle ore 4.00 di lunedì 15 aprile: i treni del Regionale da La Spezia/Sestri Levante/Genova Brignole a Savona/Albenga/Ventimiglia effettuano fermata a Genova Piazza Principe superficie anziché sotterranea.

FINALITÀ DELL’OPERA IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Il sestuplicamento tra le stazioni di Genova piazza Principe e Genova Brignole consiste nel prolungamento delle gallerie esistenti C. Colombo e S. Tomaso per la creazione di due nuovi itinerari tra le due principali stazioni genovesi dedicato esclusivamente al traffico metropolitano-regionale. Attraverso le due nuove gallerie si realizzano i due nuovi binari che consentiranno il comodo interscambio con la metropolitana nella fermata di Brignole. La nuova infrastruttura consentirà l’eliminazione dei colli di bottiglia nel nodo, l’incremento dell’offerta di trasporto e della frequenza dei treni regionali e metropolitani e il miglioramento della gestione della circolazione grazie alla realizzazione delle nuove tecnologie.L’insieme degli interventi del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova consentirà di incrementare di oltre il 40% i volumi di traffico dei treni passeggeri nell’area genovese e di quasi il 50% i volumi del traffico merci.