Treni, oltre il 90% delle stazioni liguri è inaccessibile ai disabili

Liguria. In Liguria solo nove stazioni ferroviarie su 103 sono accessibili alle persone disabili: oltre il 90% – tra cui uno scalo centrale come Genova Brignole – presenta barriere architettoniche. Ed entro il 2027, stando alle attuali previsioni, dovrebbero essere completati i lavori su 52 stazioni, poco più della metà del totale. Sono i dati forniti da Rfi alla Regione Liguria e messi a disposizione dell’assessore ai Trasporti Augusto Sartori in risposta a un’interrogazione presentata dalla consigliera Selena Candia della Lista Sansa.

L’ultimo casus belli è l’episodio dello scorso 24 marzo, denunciato dalla stessa Candia: un uomo disabile diretto a Pietra Ligure non era riuscito a salire sul treno alla stazione di Savona a causa di barriere architettoniche insormontabili, sia per lui sia per il personale di Trenitalia in servizio. All’utente è stato garantito un taxi per raggiungere comunque la destinazione nonostante l’inconveniente, ma il disagio si è moltiplicato per tutti i passeggeri inferociti per il ritardo accumulato.

Ad oggi le stazioni pienamente accessibili in Liguria sono Arenzano, Bordighera, Diano, Genova Pra’, Genova Piazza Principe, Genova Sturla, Imperia, Pietra Ligure e Taggia Arma. Secondo uno degli ultimi cronoprogrammi forniti da Rfi, entro il 2021 avrebbero dovuto iniziare i lavori anche nelle stazioni di Camogli, Chiavari, Cogoleto, Genova Pegli, La Spezia e Monterosso (nuovo sottopasso e ascensori).

A distanza di tre anni i lavori risultano partiti a Camogli, Chiavari, Cogoleto e Monterosso. Per Genova Pegli e La Spezia Centrale è ancora in corso la progettazione. Per Ventimiglia, invece, la progettazione è pianificata tra il 2024 e il 2025. A Genova, per le stazioni di Sampierdarena, Nervi si parla genericamente di adeguamento futuro senza nessuna certezza sui tempi, mentre Brignole dovrebbe essere pronta “dal 2026”.

Insomma, si va avanti a rilento e per i passeggeri a mobilità ridotta continuano i disagi. Alcuni casi sono emblematici: nessuna delle stazioni delle Cinque Terre, probabilmente le più turistiche della Liguria, risulta oggi accessibile a disabili o semplicemente a una famiglia con un passeggino. Tra i capoluoghi di provincia, La Spezia Centrale è in fase di progettazione, Savona ha una progettazione pianificata tra il 2024 e il 2025, Genova ha solo tre stazioni a norma (Pra’, Principe, Sturla). In compenso una stazione in territorio piemontese che ancora non esiste, Serravalle Outlet, è stata inserita nel Piano integrato stazioni della Liguria, così come La Spezia Migliarina, futuro hub per i crocieristi.

“Chi amministra la Regione continua a concentrarsi su mirabolanti progetti e grandi opere, mentre gli interventi che servono realmente ai cittadini sembrano non interessare – commenta Selena Candia -. Oltre il 90% delle stazioni liguri non è accessibile e questa è una situazione inaccettabile che va a ledere il diritto alla mobilità delle persone. Una stazione non accessibile significa impedire ad un cittadino disabile o con mobilità ridotta che viaggia da solo di spostarsi con libertà e flessibilità (oggi infatti sono previsti servizi di assistenza come le Sale Blu che vanno prenotate con largo anticipo). E al tempo stesso significa anche mettere in difficoltà ad esempio le donne in gravidanza e i genitori con bambini piccoli sul passeggino. Ricordo che il peccato originale di questo e di molti altri problemi legati al trasporto su ferro va ricercato nel contratto di servizio che la Regione ha firmato per il periodo 2018-2032. Un contratto in cui sono previsti costanti aumenti tariffari per i cittadini e non sono previsti né nuovi km di binari né un numero di treni maggiore”.