Cairo Montenotte. Incidente in centro a Cairo, un 66enne perde il controllo dell’auto e si schianta su una Seicento parcheggiata a bordo di un palazzo e per poco non travolge una donna che era al portone di ingresso. Grande paura anche per il figlio della ragazza che ha assistito alla scena nella vettura di fronte.

È successo intorno alle 20, nella rotonda davanti a piazza della Vittoria, tra Corso Verdese e via Berio. Unico ferito l’uomo alla guida della Hyudai che, prima di colpire l’auto in sosta, si è schiantato sulla ringhiera dei giardinetti e poi ha proseguito la sua corsa colpendo la Seicento, finita completamente distrutta nella parte posteriore. Fortunatamente la bombola Gpl al suo interno non ha subito danni.

Ancora da accertare le cause che hanno provocato lo schianto, l’uomo è stato subito soccorso dai militi della Croce Bianca di Cairo e dal personale medico del 118. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano gravi, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Paolo in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, per tutti i rilievi del caso.

Via Berio al momento è chiusa per permettere la rimozione del mezzo e pulire la carreggiata dalla benzina fuoriuscita dall’auto.