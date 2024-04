Traffico di cocaina, hashish e marijuana scoperto dalla Polizia di Stato: avea ramificazioni in provincia di Savona e Imperia e nel torinese

Imperia. Si estendeva alla provincia di Imperia, a quella di Savona e al torinese il traffico di stupefacenti scoperto e smantellato dalla Polizia di Stato.

Come riporta Riviera24, tutto è nato da un episodio di aggressione commesso il primo settembre 2021 a danno di un cittadino di origine peruviana ad opera di quattro uomini. Ciò ha dato il via ad un’attività investigativa di lunga durata che ha disvelato un importante traffico di stupefacenti, probabilmente causa di contrasti sfociati nell’aggressione.

Le investigazioni hanno fatto emergere una gestione professionale e frenetica dell’attività di spaccio da parte di quattro persone (K.D., C.E., D.M. e H.D.) che si occupavano di vendita all’ingrosso ed anche al dettaglio dello stupefacente.

Grazie ad un’attenta analisi dell’operato degli indagati, gli investigatori hanno scoperto il covo in cui veniva custodita la droga, sito a breve distanza del casello autostradale di San Bartolomeo al Mare: qui il 13 ottobre 2021 sono stati rinvenuti e sequestrati quasi due chilogrammi di hashish. La perquisizione è stata, nell’occasione, estesa all’abitazione ed al box auto di K.D., dove è stato rinvenuto materiale per il confezionamento e per il taglio della cocaina. Il sequestro e la conseguente analisi del cellulare in uso all’indagato hanno consentito di chiarire le dinamiche dello spaccio e di delineare con chiarezza le condotte illecite dei soggetti coinvolti.

I successivi sviluppi investigativi hanno evidenziato importanti traffici di cocaina, hashish e marijuana nell’imperiese e nelle zone di Savona e Torino, gestiti in maniera particolarmente redditizia, soprattutto da K.D. e dal suo fornitore D.M., i quali, già detenuti per altra causa, il 22 ed il 23 marzo scorsi, sono stati raggiunti dalla misura cautelare della custodia in carcere emessa il precedente 19 marzo.