TPL Linea, ponti primaverili: orari 25 aprile e 1 maggio

Savona. In occasione dei prossimi ponti primaverili, previste variazioni di orario da parte di TPL Linea al servizio di trasporto pubblico locale nel savonese.

Ecco nel dettaglio le modifiche per l’utenza e i viaggiatori:

– per la giornata di giovedì 25 aprile l’orario dei bus di linea sarà identico rispetto ad una normale domenica, quindi di un giorno festivo.

– Per le giornate di lunedì 29 e martedì 30 aprile saranno in vigore gli orari non scolastici. Non saranno pertanto in vigore tutte le corse indicate in orario come “corsa solo scolastica”. Per le date indicate, quindi, orario differenziato rispetto all’offerta delle corse legate alla consueta mobilità scolastica.

– Per la giornata del 1 maggio, invece, l’orario sarà quello dei cosiddetti “Superfestivi”, con le apposte corse indicate nel prospetto di TPL Linea: sono in tutto 12 le linee che saranno coperte con il servizio di trasporto nella giornata della Festa dei Lavoratori.

Al link “Linee e Orari” del sito internet dell’azienda di trasporto savonese – https://www.tpllinea.it/index.php/linee-e-orari-in-vigore-dal-15-09-2021/ – gli utenti e i viaggiatori possono trovare indicate nel dettaglio le corse e le linee garantite dal servizio di TPL Linea, sia per quanto riguarda i collegamenti festivi già presenti, quanto per le giornate dei “Superfestivi”, nell’ambito della rimodulazione di orario nella circolazione e transito dei mezzi pubblici in occasione delle principali ricorrenze di festa.