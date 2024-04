Toirano. “Sono soddisfatto di come stiamo chiudendo questo primo mandato. Abbiamo operato in un contesto difficilissimo, ma nonostante questo abbiamo raggiunto ugualmente i risultati che ci eravamo prefissati. Certo soffrendo, ma senza aumentare le tasse”. Così il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza a margine dell’assemblea pubblica tenutasi ieri sera nella sala consiliare di via G.B. Parodi per presentare alla cittadinanza il bilancio di fine mandato per gli anni 2019-2024.

Alla serata, che ha visto una sala consiliare da “tutto esaurito”, erano presenti tutti i membri dell’amministrazione comunale uscente, alcuni sindaci del territorio e rappresentanti politici locali.

“Abbiamo voluto organizzare questa assemblea pubblica – ha spiegato De Fezza – perché è opportuno e necessario far capire ai cittadini quanto complicato ed epocale sia stato il periodo in cui abbiamo operato, forse uno dei momenti più difficili vissuti dal nostro Paese dal dopoguerra ad oggi. Un contesto tale da spingermi a dire che il nostro mandato è stato solo di tre anni anziché di cinque. Gestendo le Grotte, Toirano è un Comune che fa impresa e quindi se ne assume anche i rischi. Al momento del nostro insediamento, venivano da un periodo di ‘vacche grasse’ proprio grazie agli introiti portati dalle Grotte. Grazie agli incassi del nostro complesso, abbiamo potuto fare tanti importanti investimenti, ma non sempre questo è stato possibile e perciò negli anni sono stati accesi anche tanti mutui. Il crollo del Ponte Morandi ha dato un primo grave ‘colpo’ complicando i collegamenti con il nostro territorio e quindi facendo calare notevolmente il numero di visite. La pandemia, poi ci ha costretto a chiudere per cinque mesi. I dodici dipendenti in servizio alle grotte sono stati dirottati su altre mansioni e sono stati pagati ugualmente, ma ovviamente tutti questi problemi ci hanno portato ad un minore incasso pari a quasi 400 mila euro. A questo minore gettito vanno sommati altri incassi mancati, cioè 250 mila euro di aggio relativo alle cave e altri 250 mila euro di oneri di urbanizzazione (la crisi del mercato immobiliare, la pandemia e il superbonus hanno spinto tanti a non investire più in nuove costruzioni, preferendo le ristrutturazioni dell’esistente). A conti fatti, la nostra amministrazione ha dovuto operare con in minore gettito di un milione di euro. All’anno”.

“Nonostante questo notevole ammanco, siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Certo, in alcuni casi abbiamo dovuto fare autentici miracoli per ‘tenere botta’ sul bilancio senza tagliare i servizi ai cittadini, senza aumentare le tasse e facendo comunque investimenti sul territorio. Ad esempio, i dipendenti andati in pensione non sono stati sostituiti e, facendo sinergia con il personale, in alcuni casi gli amministratori si sono materialmente sostituiti ad essi. Quando sono entrato in amministrazione, nel 2014, il Comune di Toirano aveva un carico debitorio importantissimo, con un debito pari a un milione e 200 mila euro; oggi quel debito è sceso a 500 mila euro. Grazie all’attenta gestione del bilancio siamo riusciti a chiudere il 2021 con un avanzo di amministrazione di un milione di euro, una cifra mai raggiunta prima dal Comune di Toirano che ci ha permesso di evitare il default. Probabilmente senza Covid non avremmo dovuto accendere nemmeno un mutuo. Nonostante questo, siamo riusciti a realizzare diverse opere pubbliche, ad aggiudicarci bandi del Pnrr per un milione e mezzo e, non ultimo, il bando di rigenerazione urbana finanziato dalla Regione e il contributo del Gal per recuperare i nostri sentieri. Oggi il bilancio sano, Toirano è un Comune forte”.

Fatto questo necessario preambolo, il sindaco De Fezza ha poi esposto i risultati ottenuti dalla sua squadra amministrativa nel primo mandato (il documento è disponibile qui). Due gli elementi sui quali si è soffermato con più attenzione.

Il primo è costituito dalla “sfida delle Cave Torri, un progetto che prevedeva uno sbancamento di un milione e mezzo di metri cubi di materiale e, soprattutto, il riempimento con ben 4 milioni e mezzo di metri cubi. Un progetto che il privato ha tentato di mettere in atto bypassando il Comune e rivolgendosi direttamente alla Regione. Dopo dure lotte, siamo riusciti ad ottenere alcune prescrizioni sull’abbancamento: sarà il Comune a decidere ‘come riempire’ questi spazi. In occasione dell’ultimo consiglio comunale di mandato, in programma il 23 aprile, andremo ad approvare una variante relativa alla zona cave che ci consentirà di evitare questo abbancamento e, quindi, quella che sarebbe stata la vera e propria ricostruzione del versante e anni e anni di viavai di camion sul nostro territorio. Come amministrazione abbiamo presentato tre opposizioni alla presidenza del Consiglio dei Ministri e un ricorso sul quale il Tar deve ancora pronunciarsi, quindi speriamo di ottenere condizioni ancora migliori”.

L’altro elemento è il Piano Urbanistico Comunale: “Il Puc era praticamente pronto – ha spiegato De Fezza – ma mentre lo stavamo completando sono cambiati alcuni parametri della legge regionale e quindi abbiamo dovuto mettervi di nuovo mano. Si tratta di un Puc semplificati, senza distretti di trasformazione e quindi senza lottizzazioni: siamo considerati una ‘zona satura’, perciò qui bisogna privilegiare interventi a basso impatto sulle prime case e il recupero del territorio con ‘premi’ di cubatura su aree considerate degradate dal punto di vista rurale. Il Puc è stato depositato in Comune ed è disponibile per i tecnici. Non lo abbiamo ancora portato ad approvazione perché ormai siamo arrivati a fine mandato. Il Piano stravolge la vita di un paese per i dieci anni successivi, quindi ci sembrava doveroso condividerlo con cittadini, associazioni e categorie. Abbiamo quindi voluto che a prenderlo in mano sia la prossima amministrazione, che valuterà se sia in linea con i propri progetti o da modificare”.

Ora per De Fezza e la sua squadra si apre la sfida elettorale e la corsa per il secondo mandato. Immaginando di pensare “in positivo” e lanciando lo sguardo oltre il mese di giugno, i prossimi passi sono già decisi: “Abbiamo da realizzare un milione e mezzo di opere pubbliche, cioè due strade e il rinnovamento del centro storico. Tutte queste opere dovranno servire a rilanciare Toirano. Avendo blindato il bilancio, ora possiamo puntare su altro, come il turismo. Recentemente abbiamo sottoscritto l’importante protocollo d’intesa per la creazione del Val Varatella Trail, un progetto che ci consentirà di costruire un indotto che, nei prossimi anni, rappresenterà un importante volano per lo sviluppo turistico del territorio”.