Temperature minime in discesa, in Val Bormida caloriferi accesi fino al 28 aprile

Val Bormida. Dopo un assaggio di estate nello scorso weekend la colonnina di mercurio sta scendendo in linea con le medie stagionali anche se, per i prossimi giorni, specie nell’entroterra, si avvertirà di nuovo il freddo a causa dell’ingresso di aria gelida dal nord Europa.

Già questa mattina in valle le temperature si aggiravano intorno ai 6-7 gradi, e pare, secondo le previsioni, che venerdì le minime siano ancora più vicine allo zero.

Ecco quindi motivata la decisione di alcuni sindaci di prorogare lo spegnimento degli impianti termici al 28 aprile, che per legge sarebbe dovuto scattare da oggi. A Cairo e Carcare, ad esempio, sono state emesse le ordinanze per l’accensione facoltativa dei caloriferi per sette ore al giorno, nella fascia che va dalle 5 alle 23. Non sono più consentite pertanto le quattordici ore quotidiane ma, per tutelare specialmente le persone più fragili, è autorizzato l’utilizzo del riscaldamento.