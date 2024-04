Team ACM Savona ai Fight Games di Genova: spicca il successo di Mohamed Elsamanody

Genova. Domenica 7 aprile, al RDS Stadium di Genova, si sono svolti i Fight Games, evento di rilevanza nazionale, per quanto riguarda le diverse discipline di sport da combattimento, organizzato da Marco Costaguta ed il suo entourage, valevole come tappa del Kombat Tour Liguria MSP Italia. A questo evento il Team ACM Savona si è presentato con sei atleti.

Il più piccolo, 11 anni di età, Thomas Caramia esordisce nel K1 Light; pur non trovando la vittoria dimostra carattere e forza di volontà molto apprezzabile, affrontando un avversario più grande. Si rifarà sicuramente in futuro.

Francesco Diano, 13 anni, al suo secondo incontro nel K1, vince e convince, a suon di precisi e potenti low kicks.

Erjon Bajrami, 17 anni, combatte nella categoria adulti, non essendoci avversari della sua età, accettando due match con avversari anche molto più pesanti. Perde ai punti ma disputando due buone prestazioni. Ha delle buone potenzialità che verranno fuori se continuerà queste discipline.

Denis Bachurin vince in un incontro di lotta, specialità Grappling, e pareggia in un incontro di K1. I tecnici del team savonese si dicono contenti per il suo miglioramento tecnico in questi mesi di allenamento.

Aldo Poma gareggia nel pugilato e perde di misura ai punti. Buon match sulla corta distanza, un po’ meno sulla lunga dato lo svantaggio in altezza dell’avversario. Si rifarà.

Infine, arriviamo al match clou della giornata per il Team ACM Savona: Mohamed Elsamanody fa il suo esordio a contatto pieno nella specialità della kickboxing K1, disputando tre round da 2′, contro un avversario francese, più esperto e pesante di lui. Il savonese vince nettamente i primi due round portando più colpi potenti, precisi e veloci del suo avversario; nel terzo round c’è stato più equilibrio, ma alla fine del match risulta giustamente vincitore Mohamed Elsamanody.

“Sono molto contento di questo esordio nel contatto pieno – afferma Livio Regina coach del team savonese -. L’anno scorso a giugno Elsamanody era già diventato campione italiano nella specialità di Mma Light, senza subire sconfitte. Ora il primo incontro nel contatto pieno ha dato conferma delle sue potenzialità anche salendo di livello e difficoltà. Abbiamo già in programma l’esordio di contatto pieno a Torino sabato 20 aprile nella specialità delle mixed martial arts”.

“La nostra accademia di arti marziali miste è multidisciplinare orientata a valorizzare i talenti dei propri atleti. Da questo anno ci siamo dedicati anche al corso ragazzi/e dai 10 ai 14 anni portando già a gareggiare tre di loro con buoni risultati. Per il futuro ci auguriamo di crescere e migliorare ancora” conclude.

Mohamed Elsamanody con la cintura conquistata

Coach Livio Regina e Mohamed Elsamanody