Spotorno, Valeria Calcagno è il nuovo commissario cittadino di Forza Italia

Valeria Calcagno è il commissario cittadino di Forza Italia per il comune di Spotorno: 52 anni, diplomata, commerciante, a Spotorno Valeria è già stata assessore comunale, per tre mandati amministrativi consigliere comunale e anche consigliere provinciale.

“Ringrazio Luigi Pignocca per avermi dato l’opportunità di collaborare al progetto di crescita di Forza Italia nella nostra provincia” ha dichiarato Valeria Calcagno.

“Esprimo gratitudine ad Angelo Vaccarezza per il suo costante impegno politico per il nostro territorio”.

“Ho sostenuto da subito il progetto di collaborare in Forza Italia; da tempo non sentivo tanto entusiasmo, tante persone decise e motivate e pronte a mettere a disposizione le proprie capacità ed esperienze per il territorio. Buon lavoro a tutti” conclude la neo commissaria forzista.