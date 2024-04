Spotorno, nella sala consiliare del Comune il “Concorso di eloquenza”

Spotorno. Sabato 13 aprile, nella sala Consiliare del Comune di Spotorno, gentilmente messa a disposizione dall’amministrazione Comunale, che ha anche concesso il Patrocinio alla manifestazione, si è svolto il “Concorso di eloquenza”, promosso dal Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio e dal Distretto Lions 108ia3 e curata dal Lions Antonio Rovere, nella sua doppia veste di Referente del Concorso per conto del Club e del Distretto.

Oggi, la presenza del Past governatore distrettuale, l’albenganese Franco Maria Zunino, ha consentito di ricordare i momenti salienti ed emozionanti della nascita e crescita del Concorso, che è diventato dal 2004 un Concorso a livello distrettuale, diffuso quindi in altre realtà territoriali Ed eccoci a questa ventunesima edizione spotornese, in attesa che ,nelle altre realtà territoriali del 108ia3 abbiano svolgimento le previste edizioni locali. Quest’anno, dopo ampia e approfondita discussione con i colleghi dell’area piemontese, la scelta, con il consenso del Governatore Oscar Bielli è caduta su questa frase , estratta dall’Enciclica “Laudato sì “di Papa Francesco: “Laudato si’ mi’ Signore, cantava San Francesco d’Assisi. In questo bel Cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una Sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una Madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. E aggiunge :” Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla …”

“Cambiamo il Mondo” come ci suggerisce il Nostro Presidente Internazionale Patty Hill.

La tenzone ha avuto momenti di intensa e partecipata emozione: sette concorrenti preparati e convincenti, separati tra loro da pochissimi punti l’uno dall’altro. La giuria era composta dal Presidente del Lions Club organizzatore, il Dottor Enrico Tassinari, dal Past Governatore sopra menzionato Franco Maria Zunino, dal Dott. Fulvio Bianchi, Dirigente scolastico a riposo, dal Presidente eletto dal club per l’anno sociale 2024-2025. Luigi Fanelli e da Roberto Roby Giannotti, giornalista, architetto-designer, insegnante, vignettista e organizzatore da 29 anni di SpotornoComics proprio a Spotorno.

Ha fatto gli onori di casa in assenza del sindaco, l’assessore alla Cultura Gianluca Giudice che ha portato il saluto suo personale e dell’amministrazione Comunale. Alla fine la gara è stata vinta da Nicolò Violante, dello Scientifico Orazio Grassi di Savona, che ha ricevuto il Cicerone d’argento del Ventennale, un buono scuola di 250 Euro e un attestato di merito, secondo classificato Giulia Gosio sempre dello Scientifico Grassi di Savona che ha ricevuto un buono scuola da 150 Euro e un attestato di merito di secondo grado, terzo Riccardo Ruaro dello Scientifico Giordano Bruno che ha ricevuto un buono scuola di 100 Euro e un attestato di merito di terzo livello. A tutti gli altri partecipanti (Elisa Besaggio, Silvia Opizzo, Nicolò Navone e Jessica Schiopu tutti del Liceo Bruno di Albenga)un attestato di partecipazione e un gadget personalizzato, che è andato anche a tutti i componenti la giuria.

In attesa delle altre selezioni il verdetto sul vincitore a livello distrettuale è rimandato alla terza decade del mese di maggio, in quel di Cuneo, per il principio della turnazione.

“Davvero un bel pomeriggio, speso bene, nonostante la calura e l’invitante cielo azzurro che non ha distratto né i candidati né l’attento pubblico ,che ha molto apprezzato la correttezza e la maturità dei giovani studenti. Un ringraziamento particolare ai Docenti che hanno seguito i ragazzi e ai loro Dirigenti Scolastici cui va il nostro plauso: Andrea Cipollone e Monica Pastorino del Grassi e Alberto Cordone del Bruno di Albenga”, si legge in una nota.