Spiagge, corsa contro il tempo per preparare il bando di gara previsto a luglio

Savona. “11 aprile andremo in piazza Santi Apostoli, a Roma, per far sentire la nostra voce al Governo e chiedere una legge che ormai aspettiamo da troppo tempo, vogliamo tutele“.

“Il compito del Governo sarà quello di individuare i criteri e le linee guida del bando che verrà pubblicato a luglio, poi sarà compito dei Comuni e dell’Autorità portuale applicarle. Per questo chiediamo una legge a livello nazionale, se i giochi devono essere chiusi entro fine anno dobbiamo sapere quali sono le regole del gioco”. Così Enrico Schiappapietra presidente del sindacato bagni marini regionale e provinciale.

“Tra poco prenderà il via la stagione balneare 2024 ma con una grande incognita sulle nostre teste – prosegue Schiappapietra – le concessioni balneari sono state prorogate fino al 31 dicembre 2024, ma siamo già ad aprile e ancora non sappiamo nulla. Abbiamo bisogno di una legge prima delle elezioni di giugno, che definisca nel dettaglio la parte pubblica e quella privata”.

“Se questa legge (che se vogliamo chiamarla con un nome possiamo definirla legge Meloni) non uscirà con le giuste tempistiche sarà un problema. L’iter di gara del bando prenderà il via come imposto dall’Europa e dalla Bolkestein che impone che le attività di spiaggia vengano affidate tramite gare pubbliche.“.

Ad oggi la licenza potrà avere una durata che va da 1 anno a 4 anni ma ci potrà essere anche quella pluriennale per un massimo di 20 anni ma solo nel caso in cui l’imprenditore investirà una cifra tale che richiederà una tempistica più ampia per ammortizzare la spesa.

Una situazione di incertezza che tiene sempre più in sospeso i gestori attuali delle spiagge, imprenditori che hanno costruito nell’arco di tanti anni la loro azienda e che ora vogliono rassicurazioni in merito: “Accettiamo il fatto che la gestione dopo un tot di anni cambi è anche giusto, ma noi vogliamo sapere quanto vale la nostra azienda per la quale abbiamo investito soldi, impegno e tempo. Abbiamo diritto di sapere fin dove il pubblico deve entrare nella questione e invece dove deve intervenire il privato”.

“Tenete conto che in Liguria gli stabilimenti balneari sono circa un migliaio – prosegue il presidente – ma le aziende che lavorano nel settore e quindi soggette a tutto ciò sono oltre 4 mila: tra gelaterie, chiostri, bar, ristoranti e alberghi che sono presenti sui litorali e lavorano prettamente d’estate”.

“Il nostro settore è sempre più in balia di una miriade di interventi legislativi che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla creazione di una confusione interpretativa enorme – prosegue Enrico – i tribunali amministrativi sono pieni zeppi di ricorsi. Sia i Tar regionali che il Consiglio di Stato che la Corte di Cassazione hanno prodotto plurime sentenze diverse tra loro proprio perchè c’è troppa incertezza. Le amministrazioni territoriali sono state abbandonate a loro stesse e per questo alla protesta aderiranno molti sindaci”.

Nel frattempo l’Agenzia del demanio di Genova sta effettuando un “giro di ricognizione” dei singoli stabilimenti balneari che dovrebbe concludersi entro aprile poi la questione finirà sul tavolo dei Comuni e dell’Autorità di sistema portuale (che è responsabile delle spiagge di Savona, Albissola e Vado). Nel mese di luglio si entrerà nel vivo e verrà pubblicato il bando per la gestione delle spiagge.

Stessa spiaggia, stesso mare (questo sicuramente) e stesso bagnino ma solo per il 2024 perchè quindi il prossimo anno potrebbe essere quello della rivoluzione per gli stabilimenti balneari. La sentenza della Corte di giustizia europea e quelle emesse dal Consiglio di Stato hanno ribadito che le concessioni non possono più essere prorogate in maniera automatica. Nel frattempo l’attuale Governo ha completato la mappatura delle spiagge, che ha messo in evidenza come in Italia solo il 33% di esse sia dato in concessione a privati. Il 67% delle spiagge è libero, privo di concessioni.

I tempi sono serrati, gli imprenditori in Italia chiedono garanzie e tutele per quello che è a tutti gli effetti il loro lavoro, la loro vita. E lo è stata per troppo tempo per vedersela strappare così. Roma l’11 aprile sarà caldissima, ma non perché scatterà in anticipo l’estate ma perchè diventerà il terreno di gioco di una partita ancora aperta: “Vogliamo tutele – ribadisce Schiappapietra – una soluzione che comunque in parte non troviamo giusta. Abbiamo investito tanto, ora è tempo che ci venga riconosciuto”.