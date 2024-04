Spaccata notturna ai bagni Ceriale: vetrata sfondata e furto

Ceriale. Spaccata notturna nel ponente, dove i ladri hanno preso di mira i bagni Ceriale. A denunciare l’accaduto è stata la titolare Alessia Cepollina, che ha tradotto tutta la sua amarezza per l’accaduto in un post su Facebook.

Stando a quanto riferito, i ladri, celati dal buio, hanno letteralmente sfondato una vetrata e, una volta dentro, hanno trafugato il fondo cassa e alcuni generi alimentari.

“Ecco il mio regalo di Pasquetta, – ha scritto Cepollina sui social. – Una bella spaccata di notte con allarme in funzione, telecamere funzionanti. Spero che quello che avete portato via vi rimanga sul groppone. Le porte sono blindate, i vetri anti sfondamento, ma possono poco contro uno scoglio tirato addosso e spinto giù a spallate e calci. E come sempre nessuno sente niente”.

“Sempre sicuro investire qui. E si parla di passeggiata nuova, di piazze aggreganti. Spacciatori e ladri di notte. Ecco quello che si trova nella passeggiata di ponente”, ha concluso.

L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri, che stanno indagando sulla vicenda.