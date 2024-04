Solo 8 posti disponibili a livello mondiale: la 18enne Tracy da Albenga entra al Conservatorio Superiore di Amsterdam

Albenga. Una bella storia che, come tale, non può che avere un lieto fine: un traguardo che le apre una porta prestigiosa, ma che è solo il primo dei suoi sogni realizzati.

È la storia di Tracy Caridad Cominato, 18 anni (classe 2005), che da Albenga è pronta a volare alla volta dell’Olanda sulle note della sua musica: è stata ammessa al Conservatorio superiore di Amsterdam, che frequenterà il prossimo anno, dopo la maturità che conseguirà a giugno.

E si tratta di un risultato davvero eccezionale poiché le prove di selezioni sono molte dure ed i posti a disposizione, a livello mondiale, erano soltanto 8.

Ma andiamo con ordine, partendo dall’inizio di una storia che vale davvero la pena essere raccontata, dove la pandemia Covid e un’insegnante del liceo di Albenga hanno recitato un ruolo principe, cambiando di fatto il destino della 18enne.

Tracy è nata in Italia, ma si è trasferita poco dopo a Cuba, dove ha iniziato gli studi musicali ad appena 8 anni, suonando l’oboe e dimostrando sin da subito un talento cristallino.

Ma il talento, è risaputo, da solo non basta. Va spinto, supportato e coltivato e non è certo semplice, come ha spiegato lei stessa ai microfoni di IVG: “Devo ringraziare la scuola cubana, che ha un’ottima impostazione, ma ho vissuto momenti difficili, al punto da perdere quasi la passione e l’amore per la musica”.

Si è trattato di una sorta di montagna russa di sentimenti per Tracy, ma uno scenario abbastanza usuale tra gli adolescenti. Poi la svolta è arrivata, in modo inaspettato, nel 2020.

“Quando ero ancora una bambina, ci siamo trasferiti con la mia famiglia a Cuba, mia mamma è di origini cubane, e tornavo in Italia solo per le vacanze. Ma, nel 2020, sono rimasta ‘bloccata’ qui a causa della pandemia”, ha spiegato ancora la giovane.

Una scelta, dunque, imposta dalla pandemia e non voluta, ma che ha fatto sì che la strada di Tracy si incrociasse con quella di Silvia Mori, originaria di Parma e insegnante del liceo Musicale Giordano Bruno di Albenga, dove studia la 18enne.

“A lei va un grande grazie, – ha dichiarato la giovane studentessa. – L’ho incontrata proprio in quel momento difficile di cui parlavo: ha avuto il merito di non essersi mai arresa con me. Io sono testarda, ma lei lo è stata ancor di più. Mi ha incoraggiata, spronata e preparata e mi ha convinto ad iscrivermi ad una masterclass: è andata bene, ho ritrovato la fiducia in me stessa e l’amore per quello che faccio e, da lì, non mi sono più fermata”.

Una rincorsa culminata con il prestigioso traguardo rappresentato dall’ammissione al Conservatorio Superiore di Amsterdam. Tracy ha superato una prima selezione tramite video, seguita da due prove, svolte direttamente ad Amsterdam: una di teoria musicale di base (solfeggio, armonia, dettato, etc.) e l’altra pratica, di strumento, nella quale si è confrontata con pezzi di media difficoltà tecnica, ma grande difficoltà espressiva e musicale. Inutile dire che le ha superate brillantemente entrambe.

“Sono molto fiera di me, – ha ammesso candidamente la 18enne. – E non è una cosa da poco perché mi è capitato poche volte, soprattutto in ambito musicale. Si tratta di un grande passo e di un traguardo di cui vado orgogliosa”.

Paura del “salto” all’estero e di una realtà così prestigiosa a soli 18 anni? Macché.

“Ho già cambiato vita diverse volte e l’idea di farlo di nuovo, andando a vivere e studiare in Olanda, non mi spaventa, anzi, non vedo l’ora di partire. Ci saranno momenti difficili e periodi duri, lo so: non do nulla per scontato, ma sono pronta per questa avventura e voglio godermi a pieno questa esperienza”, ha concluso Tracy che, oltre alla sua tenacia ed al suo talento, porterà con sé un pezzo di Albenga e di una insegnante emblema della cosiddetta buona scuola.