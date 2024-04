Skate park nell’ex piscina del Prolungamento: il Comune cerca uno sponsor privato interessato all’impianto

Savona. Il Comune di Savona cerca un soggetto privato interessato a investire sullo skate park che sarà costruito nell’ex piscina del Prolungamento. Lo ha detto l’assessore allo sport Francesco Rossello rispondendo a un’interpellanza presentata dal capogruppo della Lega sui lavori in corso nell’impianto: “Avrà un’importanza di carattere sovraregionale“, ha precisato.

Scaramuzza chiede se “l’amministrazione comunale ha un piano B” e attacca: “Prima abbattete la piscina, poi date l’incarico per lo studio di fattibilità“. Rossello ha replicato: “Il progetto è finanziato in toto con i fondi del Pnrr e un cofinanziamento comunale. Siamo in linea con il cronoprogramma e abbiamo anche superato uno scoglio che avrebbe potuto rallentare i lavori: in questi giorni sono stati effettuati i sondaggi per verificare se ci fossero reperti archeologici, ma non è stato trovato nulla e i lavori possono procedere. Ora sarà progettato nel dettaglio lo skate park”.

“Come è noto – commentano a margine della discussione i consiglieri della maggioranza Luca Burlando e Massimiliano Carpano -, durante tutta la fase di progettazione, purtroppo sono stati inseriti diversi vincoli monumentali che hanno limitato fortemente le soluzioni applicabili, oltre all’inserimento del vincolo sportivo per la struttura definito in fase di inserimento dell’opera all’interno dei progetti finanziati dal PNRR. Nonostante questo, grazie anche alla partecipazione di molti giovani savonesi, l’amministrazione ha trovato una soluzione che tiene insieme la necessità di nuovi impianti sportivi e quella generazionale di nuovi spazi. Il nuovo impianto, inoltre, permetterà di avere un buon connubio tra attività sportive e attività commerciali, con la presenza di un bar vista mare che potrà diventare un punto di riferimento per i frequentatori della struttura e i turisti che frequentano le nostre spiagge. Sappiamo bene che non potrà essere l’unico intervento urbanistico per raggiungere questo importante obiettivo, saranno necessari altre progettazioni che l’amministrazione, intelligentemente, sta già avviando, sempre in stretto rapporto con i rappresentanti giovanili. Riteniamo che l’area del Prolungamento di Savona possa divenire sempre di più un punto di riferimento per i giovani savonesi, permettendo di diversificare sempre di più l’offerta sportiva e sociale della nostra città”.