Sinistra Italiana Savona, dimissioni di Walter Sparso: Luigi Lanza è il coordinatore del partito

Savona. Walter Sparso ha presentato una lettera di dimissioni da segretario provinciale di Sinistra Italiana Savona.

“Questa scelta – spiegano dal partito – deriva dalla necessità di dedicarsi in modo compiuto e più libero da impegni alla tornata elettorale nel comune di Quiliano”. La segreteria provinciale prende atto delle dimissioni e assume collegialmente la direzione del partito. Luigi Lanza, in qualità di coordinatore della segreteria, si farà carico delle incombenze per affrontare le elezioni europee e amministrative.

Luigi Lanza: “Ringrazio Walter Sparso per il lavoro svolto in questi anni. Assumo questo ruolo con la consapevolezza che siamo di fronte ad un passaggio decisivo. Stiamo assistendo ad un risveglio di partecipazione civile e democratica. Lo dimostrano le mobilitazioni per la pace; contro il rigassificatore e per la difesa dell’ambiente; le lotte transfemministe. La sfida è tradurre questo desiderio di cambiamento in forza politica. Alle amministrative siamo impegnati per dare corpo alle civiche progressiste che mettono al centro la difesa del territorio e i servizi pubblici. Alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra faremo un risultato che nessuno si aspetta”.

“Dalla provincia di Savona può partire l’avviso di sfratto al presidente Toti in vista delle regionali del prossimo anno. Ma soprattutto ci aspettiamo di portare in Europa una persona straordinaria come Mimmo Lucano. A fianco a lui ci saranno le candidature rosso-verdi che verranno rese note nelle prossime ore. È il momento di tornare ad impegnarsi. Lo dico alle tante persone che si sono allontanate, deluse da esperienze passate. E allo stesso tempo vogliamo parlare a chi si avvicina per la prima volta alla politica”, conclude Lanza.