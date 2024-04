Siglato protocollo di collaborazione tra i Carabinieri per la Tutela del Lavoro e l’Ente Scuola Edile

Savona. Promuovere la cultura della sicurezza attraverso forme permanenti di collaborazione, volte a valorizzare, attraverso l’interazione istituzionale e operativa, le proprie specifiche funzioni e attribuzioni. E’ in quest’ottica che si pone l’accordo siglato venerdì 19 aprile tra il comando dei Carabinieri per la Tutela del lavoro e l’Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di Savona.

Il documento prevede che l’Ese si impegni a formare e perfezionare le capacità ispettive dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Savona in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro in edilizia attraverso corsi, aggiornamenti, seminari e altri strumenti.

Hanno siglato il protocollo: l’architetto Alberto Formento, presidente dell’Ese di Savona, il tenente colonnello Loris Baldassarre, comandante del gruppo per la Tutela del lavoro di Milano per il comando Carabinieri per la Tutela del lavoro.

Presenti alla firma il maresciallo ordinario Antonio Simonetti, comandante in sede vacante del Nucleo Ispettorato del lavoro di Savona, il vicepresidente dell’Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di Savona Michele Bello e il responsabile di struttura Roberto Marson.