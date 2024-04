Si rinnova il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: tra i candidati anche la ligure Maria Guarino

Liguria. Dopo sei anni, si rinnova il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, organo consultivo degli atti emanati dal Ministero dell’istruzione e del Merito. Si voterà il 7 maggio prossimo in ciascuna Istituzione scolastica e sarà possibile votare dalle 8 alle 17.

Tra i candidati, anche la ligure Maria Guarino, classe 1982, già presidente regionale di Anief Liguria e consigliere regionale del direttivo della confederazione Cisal Liguria. E’ in corsa con la lista nazionale Anief come componente per la scuola primaria.

Docente di sostegno a tempo indeterminato, nella scuola primaria dal 1° settembre 2014, attualmente in distacco sindacale per Anief, è titolare presso l’istituto comprensivo di Pietra Ligure. Nella scuola ha già ricoperto diversi incarichi: membro del team digitale, tutor per i neoassunti, Rsu e referente di plesso per l’inclusione.

Formatrice nei laboratori rivolti al personale docente in periodo di formazione e prova per l’ambito provinciale di Savona, collabora attivamente con Anief dal 2011, quando inizia la sua lotta per la riapertura delle GAe ottenuta poi nel 2012 con l’istituzione della IV fascia aggiuntiva. Relatrice in seminari sulla legislazione scolastica promossi dal sindacato Anief per diffondere la conoscenza della normativa tra i lavoratori del mondo della scuola, negli anni ha visitato molte scuole del territorio ligure ove ha potuto incontrare docenti e Ata con cui si è confrontata sulle tematiche rilevanti in materia di diritti e doveri del personale scolastico.

“Ho deciso di accettare questa sfida proposta dal Sindacato per poter portare il mio contributo in seno al CSPI, organo che offre un supporto tecnico-scientifico al MIM nelle materie di istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale” dichiara.

Il sindacato Anief Liguria nei prossimi giorni presenterà in due assemblee on line rivolte al personale delle scuole liguri, i propri candidati e il proprio programma.

Ecco le date:

– martedì 16 aprile dalle 12.30 alle 14.30 assemblea on line degli istituti di secondo grado della Liguria (per partecipare registrarsi al seguente link);

– giovedì 18 aprile dalle 14.30 alle 16.30 assemblea on line degli istituti comprensivi, delle scuole secondarie di primo grado della regione Liguria (per partecipare registrarsi al seguente link).

I punti all’ordine del giorno: elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; programma elettorale della lista Anief.

Le ore per lo svolgimento di riunioni nelle scuole durante le ultime due ore dell’orario di lezione o di servizio, sono da considerarsi aggiuntive rispetto alle 10 ore già previste dal CCNL per le assemblee, quindi massimo 12 ore annue e sono retribuite.