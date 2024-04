Si accende il derby Speranza-Letimbro. Vitiello replica a Serra: “Non l’abbiamo mandato via, si accordava a nostra insaputa”

Sarà un derby particolarmente sentito quello di domani alle 15 al Briano del Santuario tra Speranza e Letimbro. I primi devono vincere per alimentare speranze playoff. I secondi sono a caccia di punti importanti in chiave salvezza.

Ad aggiungere pepe a un incontro che non ne aveva bisogno ci ha pensato il viceallenatore rossoverde Simone Serra, lo scorso anno alla Letimbro, che – nell’ambito dell’intervista rilasciata ai colleghi del portale Tuttocampo – ha dichiarato: “Avrei voluto anche salutare Luca Valdora, Giacomo Calcagno e Luca Vario, altri tre ragazzi che hanno fatto la storia del club (i tre giocatori non sono più alla Letimbro ora ndr). [..] Hanno ricevuto un trattamento simile al mio, ed è brutto quando stai bene in un posto essere mandati via senza la minima riconoscenza…”

Il dirigente Antonio Vitiello ha voluto replicare a nome della sua società: “La Letimbro in tutti questi anni non ha mai mandato via nessun tesserato, se non per trattative di calcio mercato ad eccezione del signor Simone Serra in quanto lui, a nostra insaputa, si stava accordando per entrare nello staff di un’altra società. Quindi, essendone venuti a conoscenza, è mancata la fiducia e si è deciso di chiudere la collaborazione”.