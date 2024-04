Serie D: Vado raggiunto nel finale dalla Lavagnese (2-2)

Nella 34° (nonché quartultima) giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado pareggia 2 a 2 sul campo del Lavagnese.

Rossoblu fermati dunque dall’ennesimo pareggio esterno (l’ottavo su sedici sfide lontano dal “Chittolina”).

I risultsto si socca a metà primo tempo con il Vado a portarsi in vantaggio con Ferrieri, abile a trovare la deviazione vincente sotto porta.

Una decina di minuti più tardi la Lavagnese pervidne al pareggio. Cericola indirizza nell’angolino colpo di testa dagli sviluppi di una palla inattiva.

Il Vado non ci sta e si riporta immediatamente in vantaggio, dopo nemmeno due giri di lancetta. Tiro in diagonale di Donaggio, che si infila in rete.

Nella ripresa la Lavagnese prova ad attaccare a testa bassa. Il Vado chiude gli spazi e sembrerebbe gestire fino al triplice fischio, ma a due minuti dal 90° Lionetti ristabilisce la definitiva parità.

La Lavagnese si porta a 40 punti, a +3 sulla zona Play-Out.

Il Vado dice invece definitivamente addio alla possibilità di raggiungere il 2° posto. La quinta posizione – obiettivo minimo per i simbolici Play-Off – è invece ora distante 4 lunghezze.

Lavagnese-Vado 2-2 (35′ Cericola, 88′ Lionetti – 26′ Ferrieri, 37′ Donaggio)

Lavagnese: Donini, Ghigliotti, Vannucci, Romanengo, Giammaresi, Soplantai, Lupinacci, Lionetti, Cericola, Lombardi, Masini

A disp.: Ragher, Sanguineti, Bassini, Marcellusi, Mulattieri, Suarto, Magazzù, Villa, Righetti. All. Ruvo

Vado: Fresia, Codutti, Cannistrà, Mikhaylovskiy, Capra, Dodaro, Lo Bosco, Donaggio, Opoku, Ferrieri, Valagussa

A disp.: Grenna, Cenci, Merkaj, Manes, Mele, Fatnassi, Peretti, Spanu, Pera. All. Cottafava

: