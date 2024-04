Serie D, l’Albenga dice praticamente addio ai playoff: contro la Vogherese arriva soltanto un pareggio (2-2)

Albenga. Un pareggio dal sapore di sipario. Quest’oggi l’Albenga ha sfidato in trasferta la Vogherese in uno dei match valevoli per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie D (girone A). La partita si è conclusa sul 2-2, un risultato utile principalmente per il sodalizio lombardo che, grazie al punto conquistato, si è mantenuto fuori dalla zona playout.

Il sodalizio ingauno guidato da mister Massimiliano Marzano invece, per continuare ad inseguire il sogno playoff, avrebbe dovuto tassativamente vincere, ma così non è stato. La Vogherese infatti ha saputo portarsi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Binous e Occhipinti, ma la doppietta di Di Stefano ha regalato ai bianconeri un punto che gli ha permesso di evitare la terza sconfitta consecutiva.

Ora mancano due partite, poi calerà definitivamente il sipario sul campionato dell’Albenga: migliorare lo score che vede gli ingauni vittoriosi soltanto in una volta delle ultime sette gare disputate sarà il probabilmente obiettivo della formazione guidata da mister Marzano.

Di seguito ecco la formazione con cui i bianconeri sono scesi in campo contro la Vogherese: 1 Salvato, 5 Mukaj, 74 Diagne, 15 Legal, 17 La Vecchia, 48 Berretta, 20 Jebbar, 23 Venneri (C), 24 Di Stefano, 28 Tesio, 33 Galliani. A disposizione: 82 Romano, 16 Scarfì, 11 S. Destito, 13 Rosso, 18 Vari, 21 Massoni, 31 L. Destito, 32 Siciliano. Allenatore: Massimiliano Marzano.