Serie D, Fabio Fossati esonerato a Livorno: decisivo il pareggio contro il Montevarchi

Livorno. Era riuscito a riportare entusiasmo ad una piazza con il morale sotto ai piedi, ma qualche pareggio di troppo nell’ultimo periodo ha indotto la società a cambiare: Fabio Fossati non sarà più l’allenatore del Livorno, l’ex Albenga e Albissola è stato esonerato.

“La società US Livorno 1915 ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore responsabile della prima squadra Fabio Fossati – ha annunciato il sodalizio amaranto -. Si ringrazia il mister per il lavoro svolto in tale frangente, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera. Inoltre si comunica la promozione ad allenatore in Prima Squadra di Niccolò Pascali, il quale ha iniziato la stagione sportiva corrente alla guida della formazione degli Juniores Nazionali”.

Fossati lascia la squadra al quarto posto in campionato con 53 punti. Terzo cambio in panchina per il club livornese nel giro di una stagione.