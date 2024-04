Serie D, Albenga vs Chisola LIVE: Rizq porta in vantaggio i torinesi

ALBENGA 1 (15’ Tesio) VS CHISOLA 2 (33’ , 55’ Rizq)

66’ Ammonito Venneri per un fallo a centrocampo.

64’ Bellissima palla dentro di Di Stefano per Venneri che però non ci crede e lascia sfilare.

62’ Primo cambio per ambo le squadre. Il Chisola rileva Rizq per De Riggi. Marzano manda in campo Destito L e toglie dal campo La Vecchia.

55’ Rizq porta in vantaggio il Chisola, cross su calcio d’angolo preciso sulla testa del numero 9 che schiaccia forte il pallone per terra e infila il pallone sul primo palo.

51’ Subito capovolgimento di fronte, Tesio mette in mezzo per La Vecchia che non riesce a trovare il pallone davanti al portiere. Il pallone finisce su Tesio che, a porta inviolata, tira deciso verso lo specchio ma Lancellotti si immola con una super parata.

50’ Ci prova al volo Conrotto, Bisazza in due tempi e con un brivido la blocca e si impossessa del pallone.

49’ Percussione centrale di Di Lernia, conclusione che viene parata da Bisazza che sventa una possibile azione da gol.

47’ Prova a sfondare Diagne che riesce ad arrivare sul fondo nonostante sia stato contrastato da due giocatori avversari. Nel tentativo di cercare l’angolo, regala però la sfera al Chisola.

45’ Si riprende, palla per l’Albenga.

Secondo tempo

46’ Termina con la rimessa laterale inganna il primo tempo all’Annibale Riva.

45’ Concesso un minuto di recupero.

39’ Conclusione di Venneri da fuori area, buon tiro ma troppo debole per impensierire il portiere da quella distanza. Infatti, Lancellotti blocca senza problemi.

37’ Calcio d’angolo per l’Albenga, sul contro cross, Galliani prova il gol fotocopia di Tesio ma la conclusione questa volta non è precisa come nella situazione del vantaggio bianconero.

33’ Gol tra le polemiche di Rizq. Clamorosamente, Ponsat che è andato al tiro che ha poi rimpallato sui piedi del numero 9, era partito nettamente in posizione di fuorigioco, ma il guardalinee non ha ravvisato l’irregolarità. Pareggio del Chisola.

27’ Contropiede ingauno, Jebbar arriva al limite e tenta la conclusione. Tiro potente ma che si spegne di poco alto sulla traversa.

26’ Pallone che rimpalla su Rizq, a pochi passi esplode il tiro ma Diagne ci mette il piede e sventa un’azione pericolosa.

24’ Brivido per l’Albenga, azione costruita perfettamente dal Chisola, Rizq di testa mette dentro per Ponsat che non riesce ad imprimere forza al pallone e lascia sfilare sul fondo.

17’ Tiro/cross verso la porta di Bisazza, l’estremo difensore blocca e fa ripartire il possesso ingauno.

15’ Appena detto, gran gol di testa di Tesio! Il numero 28 sfrutta la bellissima giocata di Di Stefano che sterza e deposita alto e teso in mezzo. Tesio svetta di testa e prova la girata che immobilizza Lancellotti. Albenga in vantaggio.

14’ Ancora nulla di fatto in questa partita, oltre al continuo combattimento di ambo le squadre per la conquista del pallone.

5’ Prime fasi di studio per l’Albenga che sta esprimendo un bellissimo calcio. Il Chisola non è però spettatore in campo, ma sta cercando di sfondare in più modi la difesa ingauna.

1’ Si inizia in ritardo per il minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia della centrale elettrica di Bologna e per la sistemazione di alcuni buchi nella rete di destra. Si inizia adesso con 5 minuti di ritardo, palla per gli ospiti.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Bisazza, 5 Mukaj, 33 Galliani, 15 Legal, 23 Venneri, 28 Tesio, 48 Berretta, 74 Diagne, 20 Jebbar, 24 Di Stefano, 17 La Vecchia. A disposizione di mister Marzano ci sono: 22 Salvato, 7 Colantonio, 18 Vari, 8 Castiglione, 11 Destito S, 21 Massoni, 32 Siciliano, 16 Giudice, 31 Destito L.

Chisola: 1 Lancellotti, 2 Nisci, 3 Degrassi, 4 Rosano, 5 Benedetto, 6 Conrotto, 7 Viano, 8 Di Lernia, 9 Rizq, 10 La Marca, 11 Ponsat. A disposizione di mister Ascoli ci sono: 12 Montiglio, 13 De Fazio, 14 Antolini, 15 Trimarchi, 16 De Riggi, 17 Suazo, 17 Luxardo, 18 Ruscello, 19 Montenegro.

Arbitro della gara il signor Rodigari Nicolò di Bergamo, coadiuvato da Savino Ferdinando di Napoli e Ferrara Vincenzo di Castellammare di Stabia.

Albenga. Buongiorno a tutti cari lettori e ben ritrovati in questa bellissima giornata di sole per commentare assieme LIVE la partita di Serie D Albenga vs Chisola. Si prospetta un match soppiettante all’Annibale Riva, tra due squadre che per una buona parte di campionato hanno lottato assieme per conquistare il secondo posto, attualmente proprio dei torinesi. E’ una partita da non sottovalutare per molti punti di vista, siccome a quattro giornate dalla fine del campionato, l’Alcione non è ancora matematicamente la vincitrice del girone A e alcuni suoi passi falsi potrebbero mettere a repentaglio la loro stagione. Per questo questo match sarà molto difficile per l’Albenga, che vorrà a tutti i costi rifarsi dalla sconfitta esterna contro il Gozzano. Con il nuovo allenatore ingauno Marzano, la squadra cercherà di fare bella figura e di riprendere punti per riprendere la zona play off, anche se adesso sarà sempre più difficile.