Serie C, debutto vincente per la Cairese che si impone a Castellamonte

Castellamonte. La Cairese riparte nel modo migliore, nel campionato di Serie C. Risultato netto quello maturato a Castellamonte nel’opening day della stagione 2024: 12 a 0 il punteggio finale.

La stagione per la Cairese, finalista playoff nella scorsa annata, riparte nei migliori dei modi: prima partita e prima vittoria per la formazione valbormidese che, in quel di Castellamonte, ha fatto spolvero delle proprie qualità, mettendo in campo in ogni aspetto del gioco un’ottima prestazione.

La partita parte subito forte, con Franchelli e Bloise spinti a casa dall’ottima valida di Ferruccio. È durante il secondo attacco però che i cairesi piazzano il primo vero allungo, 5 battute valide e 4 punti segnati, con il risultato che alla fine del secondo inning vedeva i biancorossi in vantaggio per 6 a 0.

Ma a chiudere definitivamente la partita è stato l’inning successivo, con ancora le mazze cairesi ad essere protagoniste: ancora 3 punti battuti a casa e partita in cassaforte.

L’incontro scorre e, nelle fasi successive, nonostante la produzione offensiva non si sia fermata, i ragazzi allenati da Simone De Bon riescono a segnare solamente 3 punti, concludendo la partita con l’ottimo risultato di 12 a 0.

A fine partita saranno 14 le battute valide complessive: 4 su 4 e 3 RBI per Franchelli, 2 su 3 e 3 RBI per Bloise.

Da menzionare anche l’ottimo lavoro di tutta la difesa, capitanata dal monte di lancio, che ha visto come partente Castagneto con 6 strikeout realizzati e solo 5 valide concesse nei 5 inning lanciati, rilevato da un ottimo Buschiazzo che ha ben gestito la parte finale della partita.

La Cairese si è fatta trovare pronta per questo appuntamento; sarà curioso capire come proseguirà questa stagione: a partire da sabato 20 aprile sul diamante di Torino su cui si sfideranno con i Grizzlies Cubs.

Castagneto, lanciatore partente della Cairese

La formazione della Cairese 2024