Albergatori e Bagni Marini insieme: posti riservati in spiaggia per i clienti degli hotel

Riviera savonese. Primi giorni di primavera, i fiori colorano la nostra vita, il rumore dei trattorini segnala i lavori sulle spiagge, alle prese talvolta con i danni delle mareggiate. Voglia di vacanze, definitivamente fuori dal covid anche se i rumors di guerre non ci fanno fare sogni tranquilli.

La stagione sta per iniziare, affidiamo il punto a due personaggi che hanno i titoli per farlo: Carlo Scrivano, direttore di UPA, l’Unione Provinciale Albergatori, e Enrico Schiappapietra, presidente provinciale e regionale e vice presidente vicario nazionale dei balneari, oltre che presidente della Confcommercio di Savona.

Scrivano, la sua previsione sull’estate che ci aspetta. “Un momento…”. Ci dica.

“Vorrei prima iniziare dal problema principale, quello di garantire il posto in spiaggia ai nostri ospiti, gli ospiti degli alberghi, le strutture che offrono maggior qualità. Ci sono in ballo le concessioni balneari e io penso che nelle gare gli attuali gestori si possano avvantaggiare assicurando posti ai nostri clienti, almeno in una certa percentuale e entro una certa ora del mattino. Noi non vogliamo partecipare ai bandi per le spiagge, ognuno deve pensare al proprio lavoro, non dobbiamo essere gli uni contro gli altri, ma fare sistema e proporre sinergie, in nome di un turismo di qualità che deve essere la nostra arma vincente”.

L’idea è lanciata ed era il momento giusto per farlo. Scrivano, dicevamo, che prevede per l’estate? La Pasqua è stata caratterizzata dal maltempo. C’erano buone previsioni, ma è andata in modo diverso.

“Comunque sia, la Pasqua erano due notti e nulla è cambiato. Meglio andrà per il periodo 25 aprile-1 maggio, ma il dato significativo è che gli alberghi sono pronti per la stagione”.

Come sarà, al di là di ottimismi di maniera? “I segnali sono buoni e arrivano da fatti concreti, le prenotazioni, soprattutto degli stranieri, tedeschi compresi. Gli stranieri sono infatti abituati a prenotare con largo anticipo e costituiscono quindi un sintomo importante. Ma si stanno muovendo anche gli italiani”.

Però girano pochi soldi, nella maggior parte dei casi. “Vero, ma la vacanza è sempre l’ultima cosa a cui si vuole rinunciare. I turisti spendono in maniera più oculata, vogliono buoni servizi e dobbiamo quindi offrire qualità in cambio della spesa che affrontano”. Gli hotel devono anche pensare alla concorrenza dei B&B, degli appartamenti a uso turistico, anche di un certo mercato nero. “Ognuno deve fare il suo lavoro, e occorre ovviamente vigilare sul fatto che le regole siano rispettate. Ma la realtà è che gli appartamenti a uso turistico hanno numeri notevoli: 1100 a Loano, 900 ad Alassio, 857 a Pietra Ligure. Quindi, ripeto, gli alberghi devono offrire, oltre alle sempre utili ‘coccole’, qualità e servizi che sono soltanto nelle nostre disponibilità”.

Come va il problema della mancanza di personale? “Meglio per quanto riguarda sala e pulizie, un po’ di sofferenza c’è ancora per cuochi e aiuto cuochi. Concludendo, credo che il turismo veda la luce in fondo al tunnel, considerando che tutte le nostre città offrono non soltanto sole e mare, ma anche concerti, spettacoli, animazione, tutto ciò che completa la vacanza e ci consente di essere molto competitivi rispetto ad altre zone. Mi auguro infine che i concessionari autostradali e l’Anas sappiano evitare lavori troppo impattanti in piena stagione”.

Enrico Schiappapietra, che inizio stagione è? “Leggermente in ritardo per le temperature, soltanto in questi giorni abbiamo davvero visto il sole, e poi c’è stata una Pasqua anticipata. Tutti gli stabilimenti hanno iniziato i lavori per aprire, c’è tutto il mese di aprile per terminarli. Qualcuno sarà pronto un po’ prima, altri dopo, ma siamo in linea con l’inizio di una stagione che si preannuncia positiva soprattutto per quanto riguarda gli stranieri. Arriveremo, credo, ai numeri pre covid”.

Carlo Scrivano ha sottolineato l’esigenza di garantire posti in spiaggia agli ospiti degli alberghi. Si può fare?

“Il tema dell’accoglienza balneare si è compreso in tutta la sua importanza al tempo del covid, quando i posti in spiaggia erano meno. A questo si aggiunga che la provincia di Savona è la seconda in Italia per numero di bagni marini pur non avendo gli spazi sterminati della Romagna. Possiamo però garantire più qualità e un territorio che sa offrire molto di più. Per quanto riguarda la collaborazione con gli amici albergatori, credo che sia indispensabile per garantire qualità e abbiamo già iniziato da tempo a intraprendere questa strada. Certamente il problema del rinnovo delle concessioni è quello principale perché non ci consente di pensare agli investimenti che sarebbero necessari”.

Schiappapietra, se vuole mettersi il cappello di presidente Confcommercio, si sente di affrontare il problema della ristorazione? A volte c’è concorrenza che si può ritenere sleale, nei confronti dei ristoranti, da parte di feste, certi tipi di sagre, forse anche alcuni stabilimenti balneari non attrezzati a sufficienza. Che ne pensa? “Rispondo volentieri. Le regole funzionano quando sono necessarie, non se si tratta di complicazioni burocratiche. È il mercato che detta le regole, il cliente non è ingenuo e sceglie, seguendo anche certi trand, come accade per il divertimento. Non ci sono più ‘comfort zone’, a Savona a Ferragosto per esempio si balla e canta sulla spiaggia. Se la gente vuole divertirsi in riva al mare, bisogna lasciarglielo fare”.

Questo apre la porta a un discorso sul turismo giovanile, indispensabile oggi e ancor più domani perché i ragazzi sono i clienti del futuro. Ma su questo non siamo messi male, perché la provincia di Savona dispone di alcuni locali notturni, anche se magari non molti, davvero all’avanguardia.