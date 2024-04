Seduta solenne in Consiglio regionale: “Il 25 aprile sia una festa di tutti, non solo di una parte”

Liguria. “La festa della Liberazione dovrebbe essere di tutti e non solo di una parte”. È il messaggio ribadito oggi durante la seduta solenne del Consiglio regionale della Liguria in prossimità del 25 aprile, mentre sulla scena nazionale infuriano le polemiche per la censura che la Rai avrebbe messo in atto contro Antonio Scurati, autore di un monologo critico nei confronti del governo Meloni.

A tenere l’orazione ufficiale in via Fieschi è stato Guido Levi, professore di storia delle relazioni internazionali all’Università di Genova e direttore della rivista Storia e memoria dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea. In apertura di seduta è eseguito l’inno di Mameli, cantato a voce molto bassa dai consiglieri e dalle autorità presenti.

“Il 25 aprile dovrebbe essere il 25 aprile davvero di tutti. È molto importante che lo diventi – ha commentato Levi a margine -. Una festa, un giorno fondamentale in cui tutti si possano riconoscere. Per questo motivo, le polemiche di questi giorni e le polemiche che in generale accompagnano tutti i 25 aprile sono qualcosa di abbastanza triste: sono cose che andrebbero assolutamente evitate”.

“Queste polemiche spiacciono perché l’idea di chi studia queste cose è che la Festa della Liberazione debba diventare la festa di tutti, mentre queste polemiche giocano in senso contrario – ha continuato incalzato dai giornalisti sul caso Scurati -. Spero sempre che anno dopo anno le polemiche diminuiscano, e invece purtroppo sono in costante aumento”. È stata censura? “Indubbiamente qualcosa di simile”.

“Il 25 aprile porta da sempre con sé delle polemiche: quando queste polemiche finiranno, forse l’Italia sarà davvero matura, rendendo questa ricorrenza una festa di tutti. Occorre ribadire con grande chiarezza che la nostra è una Repubblica fondata sull’antifascismo, che nasce dalle ceneri di una guerra tragica che ha devastato l’Europa e in cui la Resistenza partigiana ha fatto la sua parte e, soprattutto, ha riscattato un Paese, facendolo sedere tra le democrazie che hanno vinto questa guerra” ha detto il presidente della Regione Liguria.

“Dall’altra parte – aggiunge – occorrerebbe che tutte le culture del nostro Paese, non solamente le forze politiche, riconoscessero che la Liberazione è una festa di tutti: è la celebrazione delle grandi democrazie, a partire dagli Stati Uniti d’America e dalla Gran Bretagna, che hanno difeso la bandiera della libertà anche nei tempi più cupi dopo l’inizio della guerra, delle forze partigiane che sono rappresentate dai militari badogliani e monarchici, fino alle brigate Garibaldi del Partito Comunista. Tutto questo è nella nostra carta costituzionale, non mi sembra così difficile ricordarlo, non mi sembra così complesso farne patrimonio comune. D’altra parte, tutti rispondiamo, soprattutto chi ricopre una carica elettiva, a quella stessa Costituzione”.

“Credo quindi – conclude – che sarebbe l’ora di smorzare le polemiche, di evitare ogni genere di distinguo e chiudere l’epoca in cui qualcuno ritiene questa festa più sua che di altri, arrivando a celebrare tutti insieme un elemento fondativo del nostro Paese, come fa la Francia per la presa della Bastiglia e gli Stati Uniti ogni 4 di luglio”.

“Il 25 aprile – ha rimarcato anche il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei – è la giornata di tutti e non di una sola parte, dei cittadini e dei loro rappresentanti, della società civile: non può e non deve esserci divisione in questa celebrazione, sebbene vi siano e vi siano stati dibattiti anche accesi, poiché fu un momento storico alquanto complicato, che però non dovrebbero appartenere a quella che è ufficialmente una festa istituzionale e nazionale, identificativa di quella stessa natura eterogenea della Resistenza, che vide il coinvolgimento di uomini e donne di diversa estrazione sociale e politica”.

“L’Italia del 2024 è un Paese che, dopo quasi ottant’anni, nonostante le difficoltà dovute alle continue sfide che si presentano ogni giorno, le tensioni internazionali, le mutazioni dell’economia mondiale e dei mercati globali, continua ancora a godere di un’eredità preziosa e da proteggere, costruita da chi ha saputo voltare pagina, ricostruendo una nazione dalle macerie, per farla camminare sulle proprie gambe seguendo la strada della democrazia e dei principi fondamentali della Costituzione” ha concludo Medusei.

“Il senso di questa giornata – ha aggiunto Levi a margine – è ricordare un evento di fondamentale importanza nella nostra storia nazionale e internazionale. Parliamo di una vera e propria svolta nella storia del Novecento che è bene che tutti conoscano. Siamo in un periodo storico in cui le vecchie generazioni che hanno vissuto la guerra e che hanno tramandato le conoscenze di questi fatti, ormai o sono scomparse o stanno scomparendo: spetta agli storici e alle istituzioni ricordare quei momenti”. Che vanno ricordati “per l’importanza che questi avvenimenti hanno avuto, ma anche perché è fondamentale che la nostra società sia una comunità. E una comunità si identifica a partire da una storia e da una identità comune. Riconoscersi in queste vicende è parte fondamentale per poter diventare una comunità e una comunità è qualcosa di diverso, di più coeso rispetto a un insieme di individui”.

Lo storico rifiuta però parallelismi con fatti d’attualità: “L’esperienza della Resistenza è un’esperienza specifica della Seconda guerra mondiale: quel tipo di resistenza ha accomunato i popoli europei in lotta contro il nazifascismo nel periodo tra il 1939 e il 1945. Talvolta si è parlato di resistenza in riferimento a esperienze successive, penso per esempio ai movimenti di liberazione anticoloniale negli anni ’50 e ’60. Ma, secondo me, non è facile questo tipo di parallelismo. Laddove c’è un popolo che resiste a un oppressore in termine strettamente linguistici possiamo parlare di resistenza, ma come parallelismo storico tra la resistenza palestinese, la resistenza ucraina e la Resistenza partigiana, ci andrei molto cauto: sono esperienze storiche completamente diverse e non sono facile da paragonare”.