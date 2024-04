Sciopero generale 11 aprile, trasporti a rischio: chi si ferma e in quali orari

Liguria. Confermato lo sciopero generale proclamato per giovedì 11 aprile da Cgil e Uil a livello nazionale, con ripercussioni anche sul piano regionale soprattutto per i trasporti per l’adesione di Filt-Cgil e Uiltrasporti Liguria.

Sciopero bus giovedì 11 aprile, orari e modalità

L’astensione dal lavoro indetta dai sindacati del trasporto pubblico locale potrà avere ripercussioni sul normale servizio di TPL Linea sulle linee e collegamenti del savonese. L’azione di sciopero sarà dalle ore 13.00 alle ore 17.00. Previsti quindi disagi per la durata dello sciopero, con possibili limitazioni e cancellazioni delle corse ordinarie, a seconda di quella che sarà l’adesione da parte del personale dell’azienda di trasporto savonese.

“Si ricorda che saranno comunque garantiti i servizi minimi indispensabili, secondo le norme e in piena applicazione dei regolamenti e degli accordi in materia (garantita l’intera prestazione relativa al trasporto disabili). Non si escludono possibili disagi prima e dopo la protesta sindacale programmata” afferma l’avviso aziendale.

“TPL Linea si scusa per i possibili disservizi causati dallo sciopero”.

Sciopero treni giovedì 11 aprile, orari e modalità

Per quanto riguarda i treni, lo sciopero inizia alle 9 e termina alle 13 di giovedì 11 aprile, e coinvolte personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Attese dunque modifiche alla circolazione sia per quanto riguarda i treni regionali sia per Intercity e Frecce. I servizi minimi di trasporto garantiti in caso di sciopero sono consultabili nella sezione ‘Treni garantiti in caso di sciopero’ del sito di Trenitalia.

Sciopero generale 11 aprile, chi si ferma

La mobilitazione riguarderà anche il personale del settore del trasporto marittimo e di autostrade, e in Liguria entreranno in sciopero anche i vigili del fuoco dalle 9 alle 13. Anche le Poste si fermano per 4 ore, da inizio turno di ogni turno lavorativo: “Negli orari coincidenti con la richiamata iniziativa sindacale – si avverte – potrebbe non essere pienamente garantito il servizio”.

Lo sciopero è stato proclamato per chiedere zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale e un nuovo modello sociale di fare impresa.