Sciopero dell’11 aprile, il Pci: “Serve un nuovo modello di sviluppo che sia dalla parte di chi lavora”

Liguria. Anche i rappresentanti della federazione ligure del Partito Comunista Italiano parteciperà alle iniziative promosso dell’ambito dello sciopero generale dei settori privati (della durata di 4 ore) proclamato da Cgil e Uil per domani, giovedì 11 aprile.

“La progressiva cancellazione dei diritti di chi lavora ha portato a una situazione intollerabile – dicono dal partito – Lottare per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, una giusta riforma fiscale, una seria legge sulla rappresentanza, la cancellazione della precarietà e del lavoro povero, l’aumento dei salari, la diminuzione dell’orario di lavoro e dell’età pensionabile, la piena e buona occupazione a partire dal Mezzogiorno, il ruolo dello Stato e la lotta alle privatizzazioni sono obiettivi che il PCI ha individuato da tempo e che possono essere raggiunti solo costruendo il progetto di un nuovo modello di sviluppo che sia dalla parte di chi lavora”.

“Il Pci, quindi, sostiene lo sciopero proclamato da Cgil e Uil così come le iniziative e le campagne referendarie che proseguiranno dopo la mobilitazione del 11 aprile. Domani saremo presenti con le nostre bandiere nelle mobilitazioni e nei presidi previsti in Liguria come in tutta Italia”.