Savona. Questa mattina, nell’ambito dello sciopero generale nazionale di quattro ore in tutti i settori privati indetto da Cgil e Uil, i rappresentanti savonesi dei due sindacati confederali hanno manifestato in piazza Saffi a Savona, davanti al palazzo della Prefettura.

Al centro i tre temi oggetto della manifestazione: zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale di fare impresa.

Spiega Andrea Pasa, segretario di Cgil Savona: “Come in tutto il resto d’Italia, Cgil e Uil (ancora una volta, solo Cgil e Uil) sono qui a manifestare in concomitanza con lo sciopero generale del settore privato. Sul tavolo tre temi importantissimi: una riforma fiscale giusta e più equa, un nuovo modello sociale e di impresa e, soprattutto, stop alle morti e agli omicidi sul lavoro. In Liguria e in provincia di Savona i dati sono drammatici e sconfortanti. Perciò oggi chiederemo al prefetto di mettere a terra l’impegno che le istituzioni si erano prese lo scorso 13 marzo e sottoscrivere un accordo relativo agli appalti e ai sub-appalti, visto che anche qui nel nostro territorio il 90 per cento dei morti sul lavoro avviene nell’ambito proprio di appalti e sub-appalti”.

Franco Paparusso, coordinatore confederale di Uil Savona, aggiunge: “Siamo qui per manifestare il nostro grande dolore per il drammatico fenomeno delle morti sul lavoro. Ci sono tre morti sul lavoro al giorno: non si può più andare avanti così, nel 2024 non si può morire sul posto di lavoro. Serve un protocollo d’intesa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro a livello regionale. Chiediamo un intervento legislativo che regolarizzi il problema soprattutto nell’ambito degli appalti e dei sub-appalti. Inoltre chiediamo un’equa riforma fiscale, un aumento dei salari dei contratti fermi”.