Savona, Zinola in lutto per la scomparsa di Giovanni (Giampaolo) Vincalli insegnante di religione in pensione

Savona. Non dava notizia di sé e non rispondeva al telefono e un familiare è andato a controllare nella sua abitazione, trovandolo senza vita.

Con la scomparsa di Giovanni Vincalli se ne va così un altro pezzo di Zinola. Un uomo buono, a detta dei tanti che ora lo piangono e lo ricordano con affetto, un insegnate di religione al Nautico e al Della Rovere ormai pensionato che ha però inciso positivamente con i suoi comportamenti nella comunità. Oltre ad insegnare era infatti impegnato nel sociale con ragazzi e ragazze problematiche.

A ricordarlo in un post su facebook Marco Benny Siri: ” Ti ricordo così Giampaolo, amico mio, in 4 elementare, ciao Prof come ti chiamavo quando ci incontravamo a Zinola, eri una bella persona, sarcastico, divertente e irriverente quanto basta per farti voler bene. Ricordo ancora quando mio figlio, studente del Nautico, mi disse: “sai ho un Prof che era tuo compagno di scuola? E mi ha raccontato un po’ di cose che ti riguardano “. “Ciao Gian, arrivederci e riposa sereno ora”.

I funerali avranno luogo domani, lunedì 15 aprile, alle ore 15 nella chiesa di Santo Spirito e Concezione a Zinola.