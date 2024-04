Savona, ufficialmente restituito alla città il terreno de La Rocca: sarà intitolato a Francesca Bonello

Savona. E’ partito ufficialmente il progetto della significativa riqualificazione del quartiere La Rocca di Legino, promossa dall’Associazione La Rocca.

Un’opera che riflette l’impegno e la dedizione dell’Associazione La Rocca nel migliorare la qualità della vita della comunità di Savona. Un’altra importante novità è che ufficialmente il terreno sarà dedicato alla giovane Francesca Bonello, tragicamente scomparsa nell’incidente avvenuto durante l’Erasmus a Barcellona nel 2016, in memoria della sua vita e del suo impegno sociale.

La giovane era nipote di Giannina Becchi, ex comproprietaria del terreno donato all’associazione dalla sua famiglia.

“Voglio ringraziare la famiglia – ha detto il sindaco Marco Russo -. Era una vicenda complessa da sciogliere a causa dei tanti ostacoli che si sono frapposti nel cammino. Una città può migliorarsi se davvero c’è spirito di collaborazione e integrazion, oltre alla volontà di perseguire obiettivi comuni che ci aiutano ad essere più coesi. Ringrazio anche la società che ha dato un apporto importante. Savona sta lavorando per candidarsi a capitale italiana della cultura: deve essere vissuata come un percorso che non riguarda solo alcuni, ma tutti anche occasioni come quello di oggi”.

“Questa iniziativa è un modo tangibile per commemorare Francesca e celebrare il suo spirito altruista che ispira la nostra comunità. Dopo 15 anni di problematiche siamo arrivati alla fine dell’anno scorso con questo accordo per cui ci è stato donato il terreno – Aurora Lessi, membro del cda dell’associazione – è stata una lunga procedura che ha avuto esito positivo anche grazie al Comune con la quale stiamo collaborando in sinergia per valorizzare il nostro quartiere”.

“L’idea è quello di riqualificarlo – conclude Lessi – sicuramente diventerà un’area verde ma le declinazioni più specifiche le faremo più avanti dopo le valutazioni specifiche”.