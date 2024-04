Savona, paura per il crollo di un ventilatore nell’aula dell’asilo nido L’Aquilone

Savona. Cade un ventilatore dal soffitto all’ora di pranzo, proprio nell’aula dove stanno mangiando i piccoli alunni, ma per fortuna non colpisce nessuno perchè il crollo interessa l’altro lato del locale. E’ accaduto ieri all’asilo nido L’Aquilone di via Crispi, a Lavagnola, e le maestre hanno subito avvisato il Comune dopo aver messo al sicuro i bimbi.

L’intervento di rimozione dell’impianto è già avvenuto, e non si registrano danni ulteriori.

“Quello che è successo è grave – commenta il vice sindaco di Savona, Elisa Di Padova – Stiamo accertando l’accaduto. Per ora diciamo che il personale tecnico è intervenuto nell’immediatezza per verificare le cause dell’episodio e mettere in sicurezza. A scopo precauzionale si è ritenuto di smontare gli impianti di ventilazione della scuola per poter fare le opportune verifiche. Ma abbiamo chiesto un controllo di tutti gli impianti di questo tipo in tutte le scuole sul territorio comunale”.

Dal Comune: “L’Ufficio Stabili è tempestivamente intervenuto per la messa in sicurezza, rimuovendo anche tutti i ventilatori presenti nella struttura, sottoponendoli a controllo preventivo al fine di verificarne lo stato e l’eventuale sostituzione. L’Amministrazione ha richiesto la verifica di quanto è accaduto e il controllo di tutti gli impianti di ventilazione (in particolare di quelli appesi al soffitto) in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Savona. Da una prima verifica dell’impianto è stato stabilito che la causa non è riconducibile alla struttura muraria della classe (soffitto), ma sono in corso tutti gli accertamenti per capire quali siano le reali cause del cedimento dell’impianto”.