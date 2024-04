Savona, nuova gara per la gestione del bar ristorante sul Priamar

Savona. Il Comune di Savona ha indetto una nuova gara per la gestione del bar-ristorante sulla fortezza del Priamar, chiuso da due anni.

La procedura negoziata riguarda la concessione del servizio di bar/tavola calda ed eventuale ristorante, del servizio di catering, connesso a cerimonie/eventi privati e del servizio di allestimento per

celebrazione di matrimoni che si svolgono sul Priamar con uso di alcuni locali del palazzo della Sibilla sito nella Fortezza del Priamar di Savona (4 cellette piano secondo, lato mare, ad uso bar/tavola calda ed ultime 3 cellette, piano terra, lato mare a uso deposito) per un periodo di 6 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori 6 (“su valutazione dell’Amministrazione anche tenendo conto dell’esito del servizio prestato”).

Viene precisato che i locali devono essere allestiti per la concessione dei servizi, a cura dell’aggiudicatario, ad eccezione del locale cucina allestito dal Comune con nuova attrezzatura ad uso ristorazione.

Il canone a base d’asta è di 500 euro mensili (importo comprensivo dei consumi elettrici da mantenere in capo al Comune, come nel passato).

“A seguito dell’esito delle due gare andate deserte (novembre 2022 e marzo 2023) – spiegano nella determina – è emersa l’esigenza di reimpostare e di formulare una nuova procedura sulla base delle valutazioni eapprofondimenti che l’ufficio ha effettuato intervenendo sui requisiti e sugli impegni previsti nel capitolato per rendere la gara il più possibile interessante per gli operatori presenti sul mercato e, su indicazione dell’Amministrazione, si è provveduto ad acquistare direttamente gli arredi/attrezzature per allestire il locale cucina al fine di perseguire l’obiettivo di individuare un soggetto concessionario dello spazio bar/ristorante del Priamar e garantire quindi un servizio di qualità per i visitatori del Priamar e per la città”.