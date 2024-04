Savona, nella chiesa di San Paolo l’ultimo saluto a Calogero Gramaglia

Savona. Questo pomeriggio nella chiesa di San Paolo di Corso Tardy e Benech a Savona l’ultimo saluto a Calogero Gramaglia.

Presenti anche gli autisti degli autobus sui quali molto spesso lo si incontrava: con loro aveva stretto amicizia e chiacchierava, a fine turno e al capolinea. Calogero e il suo abbonamento. Tanti percorsi e tanti autobus, diversi, dove salire. Era una grande passione per lui girare tutta Savona.

La notizia della sua scomparsa ha rattristato i savonesi perché Calogero era una figura molto nota in città. Alcune sue frasi ricorrenti sono, negli anni, diventate dei veri e propri “modi di dire” in città.

“Calì”, come tanti lo chiamavano, era un personaggio molto noto sotto la Torretta per la sua simpatia e per i suoi aneddoti. A chi si fermava ad ascoltarlo raccontava spesso del padre e del fratello, mancati anni fa. Alcune sue frasi ricorrenti sono, negli anni, diventate dei veri e propri “modi di dire” tra i savonesi.

Era uno di quelli che ogni savonese aveva incontrato almeno una volta.