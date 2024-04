Savona, l’ex ministro Fornero parla agli studenti del Chiabrera Martini: l’economia al centro del confronto

Savona. Queste mattina, 23 aprile, alla Sibilla c’è stato un’incontro dedicato agli alunni delle classi quarte dell’Istituto Chiabrera Martini per il progetto Peses organizzato dal professor Cottarelli al quale il Rotary ha contribuito con interventi formativi in classe ai ragazzi.

Peses è il programma promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un progetto che offre l’opportunità agli studenti delle Scuole Secondarie di tutta Italia di confrontarsi con esperti della recente scena politica italiana.

Ospite d’eccezione la professoressa Elsa Fornero, ex Ministro del lavoro e delle politiche sociali della Repubblica Italiana, che ha parlato di scienze economiche e sociali. L’evento ha avuto lo scopo lo scopo di offrire agli studenti una straordinaria opportunità di confronto con i protagonisti della recente scena economica italiana.

“Sentiamo spesso delle persone adulte dire la frase “Io non capisco niente di economia” e questo va bene, nessuno è obbligato a studiarla – afferma l’ex Ministro – però bisogna sapere che l’economia entra nella nostra vita quotidiana, entra nelle scelte che facciamo ogni giorno ed entra come scelte pubbliche perché c’è una parte di economia, importante, che è determinata o indirizzata o cambiata da quello che decide il Governo. Quindi non penso che le persone debbano essere esperte ma capire i fondamenti è importante sia per orientarsi nelle scelte individuali sia per scegliere chi ci propone le cose meno illusorie sul piano politico. A fare promesse sono capaci tutti, mantenerle è molto più difficile e qualche volta gli elettori sono molto delusi dal fatto che non vengano mantenute e magari ne cercano altre sempre illusorie”.

“L’economia ha quindi un doppio valore – prosegue – individuale e come collettività, esattamente come è stato per l’alfabetizzazione generale quando fu deciso che la popolazione italiana doveva saper leggere e scrivere. Questo fa parte di quel livello minimo di sapere che migliora la vita dei singoli ma anche quella collettiva”.

Una problematica venuta fuori dal convegno (e che ha esposto un ragazzo) è che nelle scuole manca la formazione, non si parla di economia quasi mai. Alcuni studenti sono incuriositi dalla materia (complice il fatto che viviamo in un mondo dove ormai non si parla altro che di finanziamenti o bitcoin) ma non sanno dove reperire informazioni per studiare, imparare e approfondire le loro conoscenze: “C’è una grande responsabilità da parte di tutta la comunicazione perché dovrebbero cercare di fornire un minimo di informazione neutra – ci spiega la professoressa – l’informazione non deve quindi riflettere preferenze di schieramento politico, ma oggi in Italia questo è difficile – conclude -. Al tempo stesso però ci sono molti libri che cercano di divulgare. Bisogna leggere di più”.

Il Rotary Club Savona ha contribuito, con interventi formativi svolti nelle classi, alla preparazione dell’incontro di oggi con l’ex ministro: “Abbiamo svolto due incontri, insieme a Laura Demichelis, per parlare dei concetti base di educazione finanziaria – afferma Alberto Becchi, presidente Incoming del Rotary Club Savona – i ragazzi erano entusiasti, molti di loro non avevano mai affrontato questi temi e quindi erano incuriositi. Non sono tematiche facili, andavano preparati per quanto possibile”.

“Abbiamo cercato di rendere il tutto più attivo possibile toccando diversi temi dal come si risparmia al perché – conclude Becchi – con una particolare attenzione alle varie sollecitazioni che ci sono”.