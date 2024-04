Savona, inaugurata la Sezione Primavera delle Carando: 20 posti disponibili. Ecco come iscriversi

Savona. E’ stata inaugurata questa mattina la Sezione Primavera delle Scuole Carando del Comprensivo 2 in via Turati. Un passo importante per il quartiere più a levante della città: si tratta infatti della prima sezione Primavera a Savona ospitata in spazi comunali. Un’opportunità per le famiglie che così avranno a disposizione 20 posti in più per poter iscrivere i propri figli. Opportunità che è nata dalla cooperazione tra il Comprensivo 2 e il Comune.

“Siamo lieti di questa nuova apertura – afferma il vicesindaco del Comune di Savona, Elisa Di Padova – iniziativa che copre quella fascia d’età tra tra i 24 e i 36 mesi Tutto questo è stato frutto di un bel gioco di squadra tra il Comprensivo 2, che ha avuto l’idea e ha progettato la sezione Primavera, e il Comune di Savona che ha collaborato con l’adeguamento degli spazi e alla progettazione”.

Una nuova offerta per le famiglie del quartiere, ma non solo, che con i suoi 20 posti in più si va ad aggiungere ai 30 (per un totale di 50 nuovi posti) messi a disposizione grazie al nuovo asilo “Stella Marina” di via Brilla a Zinola (che copre la fascia 0-36 mesi), ristrutturato con i fondi del PNRR: “Occasione importante per le nostre famiglie e per il nostro bacino d’utenza dello 0-3, insieme al nuovo nido ristrutturato “Stella Marina” a Zinola si apre un’altra opportunità per i bambini – conclude il vicesindaco – così Savona adesso ha in totale cinque asili nido”.

“Siamo contenti di aprire questa sezione Primavera perché abbiamo riscontrato che risultava essere un esigenza del territorio – afferma Armandino Memme, Dirigente scolastico del Comprensivo 2 – siamo partiti con questo progetto da tempo e non è stato semplice arrivare alla fine. Ma grazie alla collaborazione del Comune siamo riusciti a portare a termine questa progettazione”.

“Ad oggi la cosa bella è che il progetto sezione Primavera parte all’interno di una struttura già dedicata all’Infanzia dal 3 ai 5 anni – conclude Memme – per cui le attività coinvolgeranno i bambini in un progetto di continuità con la scuola di infanzia”.

Le famiglie avranno la possibilità di usufruire di un rimborso in base al proprio Isee, ciò è stato reso possibile grazie ai voucher di Regione Liguria e al “bonus nido”.

Per maggiori informazioni: https://www.icsavona2.edu.it/servizi?id=552&&source=servizi-famiglie

Termine iscrizione: 12 aprile