Savona, il Giardino dei Giusti nel mirino dei vandali: asportata la targa di Irena Sendler, l’infermiera polacca che salvò 2.500 bambini

Savona. Esattamente a un mese di distanza dalla sua inaugurazione, avvenuta proprio il 6 marzo scorso, il Giardino dei Giusti di Savona finisce nel mirino dei vandali.

Nelle scorse ore, infatti, alcuni ignoti hanno asportato la targa che ricorda Irena Sendler, infermiera e assistente sociale polacca che collaborò con la Resistenza nella Polonia occupata durante la Seconda Guerra Mondiale organizzando una rete di soccorso all’interno del ghetto di Varsavia. Arrestata e torturata, riuscì a fuggire e in clandestinità salvò circa 2500 bambini. Dopo la guerra continuò ad assistere orfani, madri e bimbi in difficoltà.

Il Giardino dei Giusti vuole essere un luogo simbolico della città dedicato alla memoria di figure esemplari di resistenza morale di ogni parte del mondo.

A Savona il Giardino è realizzato come percorso che si snoda intorno ad un grande albero (una catalpa, simbolo della vita che si rinnova ogni anno) e lungo il quale le steli in ferro corten riportano i nomi dei Giusti che sembrano simboleggiare il cammino dell’umanità.

Nella notte il percorso dei Giusti è illuminato da luci con i colori dell’arcobaleno, i colori della pace. Un po’ defilata, c’è anche una tromba, la “tromba cattura suoni” per ascoltare la voce dei Giusti nel rumore del vento e nel mare e, magari, diffondere il proprio canto.

Il progetto è stato ideato da Libera Savona che, aderendo alla fondazione Gariwo (Garden of the Righteous Worldwide) di Milano, che riunisce in rete tutti i Giardini dei Giusti, ha voluto diffondere il messaggio dei Giusti dell’Umanità, persone comuni che, senza preoccuparsi delle conseguenze e dei rischi, in ogni angolo del mondo, hanno fatto scelte controcorrente per prevenire il male, contrastare l’indifferenza, difendere la vita, i diritti umani, le libertà.