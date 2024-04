Savona, auto esce di strada fermandosi contro un mezzo in sosta: due feriti

Savona. Auto perde il controllo per cause ancora da accertare in corso Colombo e ne centra una in sosta: due feriti trasportati all’ospedale San Paolo.

E’ successo questa mattina a Savona, intorno alle 9.30, quando il mezzo, una Toyota Yaris, ha finito la sua corsa nel parcheggio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i militi della Croce bianca di Savona, che hanno soccorso le due persone a bordo dell’auto, sulla settantina, successivamente accompagnate al San Paolo una in codice giallo e una in rosso.