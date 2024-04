Savona, assemblea Cgil: “Cambio di passo in una provincia che arranca”

Si è svolta questa mattina l’assemblea provinciale della Cgil di Savona alla società “La Rocca di Legino”. Oltre 300 delegati, delegate e pensionati alla presenza del Segretario Generale Cgil Liguria Maurizio Calà e il Segretario Nazionale Confederale Pino Gesmundo e del segretario savonese Andrea Pasa “per cambiare il modello sociale ed economico del Paese” afferma il sindacato.

“Per sconfiggere la precarietà, per una giusta riforma fiscale per un nuovo modello sociale e di fare impresa, per rinnovare i contratti nazionali, per aumentare gli stipendi e pensioni e per zero morti sul lavoro” sottolinea poi lo stesso Pasa.

All’ordine del giorno il percorso di mobilitazione della Cgil delle prossime settimane; sciopero generale (11 aprile con presidio dalle ore 11.00-13.00 presso la sede della Prefettura di Savona), manifestazioni nazionali (20 aprile a Roma e 25 maggio a Napoli) e il via alla campagna referendaria su licenziamenti (per ripristinare l’articolo 18 cancellato dal Jobs Act), precarietà (via le causali dai contratti a termine) e appalti (responsabilità del committente sugli infortuni sul lavoro).

“Ci prepariamo a un grande sforzo di mobilitazione in un periodo importante nel quale, oltre al Parlamento Europeo rinnoveremo la gran parte delle amministrazioni comunali – 40 Comuni sui 69 – della nostra provincia”.

“La politica locale dica con chiarezza da che parte sta”.

“Siamo rimasta una delle poche organizzazioni che riesce a mettere insieme per discutere tanti lavoratori, lavoratrici e pensionati. E mettere insieme tutto il nostro mondo, che è il mondo del lavoro ha un significato molto importante perché il nostro territorio ha necessità impellenti di politiche industriali, economiche, occupazionali, infrastrutturali, socio sanitarie e sociali, anche per contrastare una narrazione falsa che c’è nel Paese, che vuole raccontare che va tutto bene e che chi invece solleva i problemi è contro l’interesse nazionale. Il nostro compito è invece quello di fare emergere le criticità, che sono molte anche nella nostra provincia, per cambiarle, attraverso le proposte e la mobilitazione”.

“Questa è la sfida in campo, per questo siamo chiamati tutti a dare un contributo maggiore, in un Paese e in una provincia quella savonese che arranca, dove sempre più persone vanno via per mancanza di servizi, occupazione di qualità e futuro. Ci vuole una visione strategica diversa e la nostra campagna, i nostri scioperi, i nostri referendum puntano proprio a questo: dare una mano al Paese, sconfiggere la rassegnazione e creare sempre di più occupazione di qualità” conclude il segretario Pasa.