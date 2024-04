Sanità: lotta a chi prenota esami e non si presenta, ma ciò non giustifica le liste d’attesa. Bus: lotta a chi non paga, ma il servizio va comunque migliorato

Savona. Notizie alla rovescia, o almeno che vanno lette anche alla rovescia. Legittime le notizie, ancor più la loro lettura al contrario. Parliamo di sanità e di trasporto pubblico e ci spieghiamo subito meglio.

Nella sanità si è dato ampio risalto al fatto che troppe persone, dopo aver prenotato esami diagnostici, non si presentano, creando disservizi e soprattutto togliendo spazi preziosi a chi ne avrebbe bisogno, anche per motivi gravi e urgenti.

Ma c’è un però. Costoro, coloro che prenotano e non si presentano, secondo una statistica dell’Asl 2 sono 6 su 100. Ne restano dunque altri 94 su 100, quindi la larghissima maggioranza, che sono costretti, come ci dice la cronaca quotidiana, ad affrontare lunghe liste di attesa, talvolta senza avere neppure un orizzonte temporale per potersi sottoporre all’esame di cui hanno bisogno, costretti spesso, se possono permettermelo, a rivolgersi alla sanità privata. In caso contrario, attendono purtroppo l’esito del loro calvario senza potersi curare.

Conclusione: lotta a chi prenota e non si cura, ma soprattutto interventi efficaci per ridurre le liste di attesa, che per alcuni esami diagnostici risultano vergognose.

Passiamo al trasporto pubblico, il servizio di autobus. Tpl Savona ha da due mesi un nuovo direttore generale, Giampaolo Rossi, che sembra essersi messo al lavoro di buona lena, anche proseguendo il lavoro di chi l’ha preceduto. Sono stati inaugurati nuovi autobus elettrici, si è potenziata la manutenzione, ad esempio per l’aria condizionata, e si sta riorganizzando l’officina visto che tutti i giorni almeno un autobus non può uscire dal deposito per guasti.

Rossi si è particolarmente concentrato anche sull’evasione, perché troppe persone non pagano il biglietto (dal 10 al 30%), privando l’azienda di risorse per migliorare il servizio. Tutto giusto, perché l’evasione va combattuta.

Ma c’è un però. Il fatto che il 30% degli utenti non paghi, non significa che il restante 70% non debba usufruire di un servizio che oggi a Savona, soprattutto su alcune linee e in alcuni orari, come nei giorni festivi e di sera, sono largamente insufficienti. Rossi conoscerà ormai quali sono i problemi maggiori, con l’aggiunta che il sindaco di Savona penalizza il traffico privato senza poter offrire un miglior servizio pubblico.

Concludendo: Tpl (che non ha certo maggiori colpe di altre aziende pubbliche di trasporto) pensi pure all’evasione, ma soprattutto a offrire un servizio migliore. Più controllori, ma soprattutto più autisti?

Va detto che Rossi ha dichiarato che sta studiando queste criticità. Pensiamo non sia poi necessario tanto tempo per conoscerle e soprattutto porvi urgente rimedio. Se non fosse possibile, senza colpa di nessuno, lo dica con onestà ai cittadini savonesi.