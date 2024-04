Sanità, Gratarola: “Soldi ai privati? Unico modo per convincere i pazienti a curarsi in Liguria”

Liguria. “Molti pazienti decidono di farsi curare fuori dal territorio regionale. Potenziare la sanità pubblica pensando che tornino è una pia illusione. L’unico modo è acquisire, accanto al potenziamento del pubblico, anche il privato accreditato, l’unico che ha regole di ingaggio in grado di trascinare i professionisti fuori dai confini regionali”. Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola ha risposto in consiglio regionale a Gianni Pastorino (Linea Condivisa) che ha contestato l’assegnazione di 3,8 milioni ai privati per l’attività di cardiochirurgia e cardiologia ambulatoriale.

“L’obiettivo dichiarato di Alisa sarebbe quello di assorbire completamente l’elevata mobilità passiva della nostra regione. Ma vorremmo capire sulla base di quali presupposti viene messa a disposizione una parte considerevole dei 3,8 milioni per la cardiochirurgia – è intervenuto Pastorino – di cui non ci risultano essere liste d’attesa”.

“Non c’è una lista d’attesa – ha replicato Gratarola – ma esiste una mobilità passiva che nel 2022 è stata pari a 5,6 milioni di euro. La cifra che abbiamo stanziato permetterebbe un ipotetico recupero del 60-70% della mobilità passiva”. Secondo Gratarola “potenziare la sola struttura pubblica non avrebbe invertito in maniera significativa” la tendenza, perché “il paziente andrà fuori regione, come sta già facendo”. Incentivare i privati sarebbe quindi “l’unico modo per invertire la rotta”.

Il senso implicito del ragionamento, insomma, è questo: mettendo più soldi (pubblici) sul piatto, le aziende potrebbero convincere i medici più gettonati a tornare in Liguria. Com’è noto, infatti, il settore privato è ben più appetibile della sanità pubblica per i professionisti grazie alla sua migliore elasticità contrattuale. Lo stesso principio varrebbe per l’ortopedia, su cui la Regione Liguria è pronta a investire fino a 15 milioni di euro.

“L’efficacia è tutta da dimostrare – ha controbattuto in aula Pastorino -. Nessuno dice che, perché noi diamo una parte consistente di risorse al privato, i pazienti rimarranno in Liguria. O c’è un problema qualitativo rispetto al pubblico, e allora bisogna che lo diciamo, oppure mancano i presupposti, visto che non c’è un problema di liste d’attesa: di fatto non c’è nessuno che aspetti un intervento cardiochirurgico. Abbiamo le strutture, un Dea di secondo livello quale il San Martino: questa è un’operazione a perdere che danneggerà la sanità pubblica in maniera irrimediabile”.