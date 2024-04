Sanità, Gratarola replica a Natale: “Non ci sono disastri da giustificare, ma smentita da dare a consiglieri male informati”

Liguria. “Non dobbiamo giustificare disastri che non ci sono, ma dobbiamo invece continuamente smentire con dati concreti le parole di consiglieri di opposizione che, anziché fare proposte credibili, puntano a demolire un settore strategico come la Sanità che viene definita allo sfascio, ma che poi alla resa dei conti dei numeri ministeriali è in linea e a volte anche meglio della media nazionale”. L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola risponde così alla nota del consigliere regionale di opposizione Davide Natale.

“Partendo dalla riflessione sulla base dell’elisoccorso di Sarzana – continua Angelo Gratarola – abbiamo predisposto tutti gli atti necessari per la sua realizzazione: dagli accordi con l’Aeroclub Lunense Pietro Lombardi che ospiterà la base a quelli con Airgreen che eserciterà il servizio, dalla formazione del personale all’acquisto dell’hangar in cui verrà ricoverato l’elicottero. Ora stiamo attendendo un’autorizzazione dell’Aeronautica Militare per arrivare alla conclusione dei lavori e rendere a tutti gli effetti operativo il servizio. In merito poi alla convenzione dell’elisoccorso con i Vigili del Fuoco ribadiamo ancora una volta che tale accordo regionale è attivo fino al 31 dicembre 2024 e che lo stesso Corpo dei Vigili del fuoco ha preannunciato la possibilità di non rinnovare la convenzione come avvenuto in tutte le altre regioni italiane nelle quali non è più presente questo servizio”.

Poi l’ulteriore riflessione. “Quanto ai cittadini liguri – conclude l’assessore Angelo Gratarola – non vi è alcun attacco nei loro confronti come il consigliere Natale vuol far credere. Disdire un appuntamento per consentire ad un altro cittadino di usufruirne ritengo sia semplicemente un atto di educazione civica. Attualmente questo problema incide sul sistema nell’11% dei casi: ogni giorno più di un ligure su dieci non si presenta alla visita o all’esame prenotato privando un altro concittadino di questa opportunità. Proprio perché vogliamo scongiurare il più possibile questo fenomeno intendiamo mettere i cittadini liguri nelle condizioni migliori per ricordarsi di effettuare disdetta e di farlo con la facilità che la tecnologia offre. Premesso che già oggi è fattibile con ‘Prenoto Salute’, molto presto con la App e il portale ‘Simplex’, realizzato da Liguria Digitale per Regione Liguria, tutto sarà ancora più semplice. Ricordiamo infine che nella maggior parte delle regioni italiane chi non si presenta ad un appuntamento è tenuto comunque a pagare una penale, pari almeno al ticket della prestazione, cosa che qua in Liguria ancora non accade”.